Mưa lớn gây ngập sâu ở Bảo Lộc, cảnh sát giải cứu kịp thời 16 người mắc kẹt

Khoảng 8 giờ ngày 28.7, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 nhận được tin báo từ Công an phường 3 Bảo Lộc về tình trạng ngập lụt tại khu vực cầu số 3 trên đường Xuân Diệu. Mưa lớn khiến nước dâng nhanh, chia cắt khu dân cư, làm 5 hộ dân gồm 16 người bị mắc kẹt, cần lực lượng cứu hộ giải cứu khẩn cấp.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng kịp thời đưa 16 người mắc kẹt trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Qua khảo sát, lực lượng chức năng xác định khu vực bị ngập sâu, dòng nước chảy xiết nên triển khai phương án cứu hộ theo nguyên tắc ưu tiên cứu người và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các tổ công tác phối hợp với công an địa phương tiếp cận từng hộ dân, phát 16 áo phao, 5 phao tròn và hướng dẫn người dân di chuyển theo đội hình an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đưa trẻ em đến nơi an toàn

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đối với 6 trường hợp là người già, trẻ nhỏ và những người không thể tự di chuyển, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp dìu, cõng đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, toàn bộ 16 người thuộc 5 hộ dân ở phường 3 Bảo Lộc đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.