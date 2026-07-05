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Thời sự Dân sinh

Khánh Hòa: Giải cứu học sinh mắc kẹt giữa dòng nước xiết

Văn Chiến
Văn Chiến
Nước sông dâng cao bất ngờ khiến em học sinh 11 tuổi bị cô lập trên tảng đá giữa dòng chảy xiết. Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn trong gang tấc.

Ngày 5.7, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 1 học sinh bị mắc kẹt giữa dòng sông Ông, khu vực hạ nguồn gần cầu Gẫy thuộc thôn An Sơn, xã Ninh Sơn.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 20 ngày 4.7, đơn vị nhận tin báo khẩn cấp từ Công an xã Ninh Sơn về việc có người bị cô lập trên tảng đá giữa lòng sông do nước dâng cao. Ngay lập tức, lực lượng cứu nạn đã điều động 1 xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ tức tốc đến hiện trường.

Khánh Hòa: Giải cứu học sinh mắc kẹt giữa dòng chảy xiết- Ảnh 1.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 giải cứu em N.N.Y.N trên tảng đá giữa lòng sông do nước dâng cao

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại thời điểm tiếp cận, dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn và chảy rất xiết. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vượt dòng lũ dữ, tiếp cận tảng đá và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nạn nhân được xác định là em N.N.Y.N, sinh năm 2015. Trước đó, em N. rủ 3 người bạn cùng trú tại thôn Sông Mỹ (xã Ninh Sơn) ra khu vực này tắm sông. Khi chuẩn bị trở về, nước sông bất ngờ dâng lên quá nhanh. Ba người bạn may mắn bơi được vào bờ trước, riêng em N. bị kẹt lại trên tảng đá giữa dòng, không thể tự thoát thân.

Theo lực lượng chức năng, thời điểm mùa mưa hè, mực nước tại các sông, suối, thác thường dâng lên rất nhanh và đột ngột, dòng chảy mạnh làm gia tăng nguy cơ đuối nước thương tâm. Qua sự việc này, các cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần giám sát chặt chẽ con em trong dịp nghỉ hè, tuyệt đối không để trẻ tự ý tắm sông, suối hoặc vui chơi tại những khu vực nước sâu, chảy xiết.

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