Biến ruộng lúa thành vườn thuốc nam từ thiện

T Ừ RUỘNG LÚA THÀNH VƯỜN THUỐC

Ít ai biết vườn thuốc nam này từng là ruộng lúa trong khuôn viên chùa Vạn Phước. Từ ý tưởng của những người am hiểu y học cổ truyền, khu đất ruộng dần được chuyển đổi sang trồng nhiều loại dược liệu quý như cà gai leo, xạ đen, an xoa… có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về gan.

Vườn thuốc nam tại chùa Vạn Phước trồng nhiều loại dược liệu như cà gai leo, xạ đen… Ảnh: DUY TÂN

Bà Võ Thị Tám (61 tuổi, ngụ P.Thốt Nốt), người tham gia chăm sóc vườn nhiều năm qua, cho biết việc chuyển đổi ruộng lúa thành vườn thuốc nam xuất phát từ mong muốn của bà con địa phương là cung cấp nguồn dược liệu sạch cho các phòng khám đông y từ thiện. "Khu vườn hình thành hơn 4 năm nay. Ban đầu, chúng tôi chỉ trồng vài loại cây quen thuộc, dần dần mở rộng cả về quy mô lẫn chủng loại để giúp được nhiều người bệnh hơn", bà Tám chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở các bài thuốc hỗ trợ bệnh gan, nhóm thiện nguyện còn sưu tầm nhiều dược liệu khác phục vụ điều trị các bệnh thông thường để phân phát miễn phí cho người dân có nhu cầu. Theo bà Tám, vườn dược liệu được thu hoạch định kỳ 2 tháng/đợt, mỗi đợt gần 500 kg dược liệu tươi, sau đó phơi khô rồi đóng gói, chuyển đến phòng thuốc nam từ thiện Tư Ngoan (An Giang) và phòng khám từ thiện ở Đồng Tháp. Đây là những địa chỉ tiếp nhận thường xuyên, hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Đ ÓNG GÓP THẦM LẶNG CỦA NHỮNG TẤM LÒNG

Để có được những mùa thu hoạch đều đặn là nhờ công sức bền bỉ của nhiều người dân địa phương. Cách vài ngày, khoảng 6 - 7 người đến tưới nước, làm cỏ chăm sóc vườn. Đến kỳ thu hoạch, mọi người cùng nhổ cây, sơ chế, tạo nên guồng quay thiện nguyện nhịp nhàng, không ngơi nghỉ.

Một nhóm sưu tầm dược liệu đến chùa Vạn Phước lấy dược liệu về chặt, phơi đem cho các phòng khám từ thiện Ảnh: DUY TÂN

Ở tuổi 70, ông Nguyễn Văn Đồ vẫn lái xe chở thuốc nam đến những nơi còn nhiều khó khăn trong và ngoài tỉnh An Giang. Mỗi thang thuốc được trao đi không chỉ mang giá trị chữa bệnh, mà còn gửi gắm sự sẻ chia và niềm tin cho người nhận. Người đến nhận thuốc được hướng dẫn tận tình về cách sử dụng, liều lượng và chế độ sinh hoạt phù hợp. Chính sự chu đáo ấy đã giúp nhiều bệnh nhân cải thiện sức khỏe, giảm bớt chi phí điều trị.

Cách chùa Vạn Phước vài cây số là cánh đồng hoa dừa cạn rộng hơn 3.000 m2, nằm ven tuyến tránh Thốt Nốt (P.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ). Theo kinh nghiệm dân gian, hoa dừa cạn có vị đắng, tính mát. Rễ cây giúp hạ sốt, tẩy giun. Phần lá hỗ trợ điều hòa huyết áp, cải thiện giấc ngủ và giải độc. Toàn bộ sản phẩm thu hoạch đều được sử dụng cho hoạt động bốc thuốc nam từ thiện.

Cứ 2 tháng/lần, chùa Vạn Phước cung cấp 500 kg dược liệu cho các phòng khám từ thiện ở An Giang, Đồng Tháp Ảnh: DUY TÂN

Chủ nhân cánh đồng hoa này là ông Nguyễn Văn Quý, ngụ tại địa phương. Ông đã cho nhóm sưu tầm dược liệu mượn hoa suốt nhiều năm nay, như một cách chung tay góp sức cho hoạt động thiện nguyện. Ông Quý cho biết ngoài dừa cạn, ông còn trồng thêm hoa mần ri để làm thuốc. Việc làm ý nghĩa này đã lan tỏa, thu hút nhiều người dân cùng chung tay hỗ trợ, tạo nên một vườn hoa vừa đẹp mắt vừa giàu giá trị nhân văn.

Không chỉ làm thuốc, cánh đồng hoa dừa cạn còn mở cửa miễn phí cho du khách tham quan, chụp ảnh. Chủ vườn chỉ đặt bảng nhắc nhở không giẫm đạp, bởi mỗi bông hoa đều là vị thuốc quý. Nhờ đó, người đến tham quan đều ý thức giữ gìn cảnh quan, góp phần gìn giữ vườn thuốc nam từ thiện luôn xanh tốt, như chính tinh thần sẻ chia đang lan tỏa mỗi ngày.