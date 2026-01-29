Biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược

Gánh vác trách nhiệm trong việc giữ vững ổn định biên giới

Lắng nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Cao Bằng là mảnh đất biên cương của Tổ quốc, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại; đồng thời là cái nôi của cách mạng VN, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn làm điểm tựa đầu tiên khi trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng và mở ra những quyết định mang tính bước ngoặt đối với vận mệnh dân tộc. Từ Cao Bằng, con đường cách mạng VN được xác lập, bản lĩnh chiến lược của Đảng được tôi luyện, khát vọng độc lập, tự cường của dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ và bền bỉ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nhân dân tỉnh Cao Bằng ẢNH: TTXVN

Lịch sử đã trao cho Cao Bằng một vị thế rất đặc biệt: vừa là phên giậu vững chắc nơi địa đầu Tổ quốc, vừa là nơi khởi nguồn của tư duy chiến lược và tinh thần tự lực, tự cường làm nên thắng lợi của cách mạng VN. Từ truyền thống và vị thế đó, Cao Bằng hôm nay không chỉ mang niềm tự hào lịch sử mà còn gánh vác trách nhiệm lớn trong việc giữ vững ổn định biên giới, củng cố quốc phòng - an ninh và tìm ra con đường phát triển phù hợp cho một tỉnh biên giới trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư nêu rõ, buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng, làm rõ con đường phát triển phù hợp với một tỉnh miền núi, biên giới, giàu truyền thống cách mạng và cụ thể hóa các định hướng chiến lược của T.Ư thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, sát với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Cao Bằng là tỉnh biên giới, miền núi, xuất phát điểm phát triển thấp, điều kiện tự nhiên khó khăn, hạ tầng còn hạn chế, chi phí kết nối và tổ chức sản xuất cao đã tạo ra những thách thức lớn. Do đó, Tổng Bí thư chỉ rõ, Cao Bằng không thể phát triển theo tư duy dàn trải, cũng không thể sao chép máy móc mô hình của các địa phương có điều kiện thuận lợi hơn. Mỗi quyết sách phát triển phải xuất phát từ những điều kiện rất đặc thù ấy, biết biến khó khăn thành động lực, biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược và biến giá trị văn hóa - lịch sử thành nguồn lực phát triển.

Đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, nhưng Tổng Bí thư cho rằng cách làm, tư duy từng phù hợp trong giai đoạn trước nay không còn đủ để đưa Cao Bằng đi lên nhanh hơn và rút ngắn khoảng cách với mặt bằng chung cả nước. Vì vậy, việc đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh, đổi mới phong cách lãnh đạo, sâu sát thực tiễn sẽ có ý nghĩa quyết định trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư lưu ý, mục tiêu càng cao thì tư duy phát triển càng phải đúng, phải thấm nhuần yêu cầu của Đại hội XIV về nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, kỷ luật công vụ và trách nhiệm gắn với kết quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng ẢNH: TTXVN

Thống nhất với định hướng của tỉnh, lợi thế cửa khẩu không thể dừng ở khâu thủ tục thông quan mà phải chuyển sang khai thác giá trị gia tăng, dịch vụ hỗ trợ thương mại, tiêu chuẩn hóa, truy xuất nguồn gốc và số hóa quy trình, Tổng Bí thư đề nghị cần đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển du lịch phải dựa trên tư duy sản phẩm, tư duy điểm đến và chuỗi dịch vụ, kiên quyết tránh phát triển nóng, thương mại hóa thô làm tổn hại tài nguyên và hình ảnh địa phương.

Tổng Bí thư gợi mở, tỉnh cần cụ thể hóa rõ nội dung lấy chỉ số hạnh phúc làm trục tư duy chính sách, gắn tăng trưởng với bảo đảm an sinh, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng GD-ĐT và bảo đảm dịch vụ thiết yếu cho vùng sâu, vùng biên. Đối với Cao Bằng, đây không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nền tảng của ổn định chính trị - xã hội, của "thế trận lòng dân" và là một cấu phần trực tiếp của quốc phòng - an ninh trong bối cảnh mới.

Tỉnh phải tổ chức bộ máy chính quyền sau tinh gọn theo hướng hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm và một nền hành chính "kiến tạo - kỷ luật - hiệu quả", bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt.

Cạnh đó, cần bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại và quản lý biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; tuyệt đối không được để bị động, bất ngờ; phải giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đối ngoại và kinh tế cửa khẩu phải được tổ chức như một không gian phát triển có kiểm soát: mở cửa để phát triển nhưng không buông lỏng quản lý; thúc đẩy giao thương nhưng đi đôi với nâng cao chuẩn mực an ninh, an toàn và kỷ cương, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường hợp tác nhưng kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc...

Nền móng của "thế trận lòng dân" Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng). Dự lễ khởi công Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Hà tại Cao Bằng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng một ngôi trường nội trú liên cấp tại đây thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp GD-ĐT, nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới. Tổng Bí thư mong muốn các cháu học sinh không chỉ học để thoát nghèo, mà phải học với khát vọng vươn lên, làm giàu cho bản thân, cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương cội nguồn Pác Bó ngày càng giàu đẹp. Tại sân vận động tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Đây cũng là nơi mùa xuân năm 1961, Bác Hồ đã nói chuyện với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các dân tộc trong tỉnh, gửi gắm niềm tin, căn dặn trách nhiệm và trao cho Cao Bằng một sứ mệnh rất lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước mãi mãi ghi sâu công lao, tình nghĩa, sự hy sinh thầm lặng mà vô cùng lớn lao của đồng bào các dân tộc Cao Bằng đối với Đảng, với Bác Hồ, với cách mạng VN. Đó là tài sản tinh thần vô giá, là nền móng của "thế trận lòng dân", là nguồn sức mạnh giúp chúng ta đi qua mọi thử thách.