'Biệt đội bẫy ảnh' săn tìm dấu chân thú hoang

Vườn quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa) có hệ động vật quý hiếm như hổ, báo, bò tót, gấu, vượn đen má trắng, gà lôi... Những năm qua, vượt bao khó khăn, nguy hiểm, 'biệt đội bẫy ảnh' đã ghi nhận bằng chứng xác thực nhất về nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm đang tồn tại ở Xuân Liên.
Vườn quốc gia Xuân Liên (được nâng hạng từ Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên từ đầu năm 2025) thành lập năm 2000, có tổng diện tích hơn 25.000 ha, trong đó có 23.800 ha là rừng đặc dụng, còn lại là rừng sản xuất. Vườn có hệ động thực vật quý hiếm, được xem như "kho báu" về đa dạng sinh học của Việt Nam.
Nhiều năm qua, Vườn quốc gia Xuân Liên đã triển khai một "biệt đội bẫy ảnh" - những người chuyên đi đặt bẫy ảnh ghi lại những hình ảnh về các loài động vật hoang dã, số lượng từng loài. Từ đó khẳng định sự tồn tại của động vật hoang dã quý hiếm còn có ở Xuân Liên. Đồng thời, phục vụ cho việc nghiên cứu, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp có trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới.
Mỗi thành viên đều phải đeo vác vật dụng, đồ dùng nặng hàng chục kg trong suốt hành trình đi tìm dấu chân thú hoang
