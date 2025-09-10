'Biệt đội bẫy ảnh' săn tìm dấu chân thú hoang

Vườn quốc gia Xuân Liên (được nâng hạng từ Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên từ đầu năm 2025) thành lập năm 2000, có tổng diện tích hơn 25.000 ha, trong đó có 23.800 ha là rừng đặc dụng, còn lại là rừng sản xuất. Vườn có hệ động thực vật quý hiếm, được xem như "kho báu" về đa dạng sinh học của Việt Nam.

Nhiều năm qua, Vườn quốc gia Xuân Liên đã triển khai một "biệt đội bẫy ảnh" - những người chuyên đi đặt bẫy ảnh ghi lại những hình ảnh về các loài động vật hoang dã, số lượng từng loài. Từ đó khẳng định sự tồn tại của động vật hoang dã quý hiếm còn có ở Xuân Liên. Đồng thời, phục vụ cho việc nghiên cứu, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp có trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới.

Để ghi nhận, thu thập thông tin về các loài động vật hoang dã, nhiều năm qua Vườn quốc gia Xuân Liên đã thành lập "biệt đội bẫy ảnh" ẢNH: NGÔ NHUNG

Thành viên "biệt đội bẫy ảnh" kiểm tra thiết bị, dụng cụ trước khi lên đường tìm dấu chân thú hoang ẢNH: NGÔ NHUNG

Thành viên "biệt đội bẫy ảnh" chuẩn bị nhu yếu phẩm đủ cho cả đoàn ăn trong thời gian khoảng 1 tuần ở trong rừng ẢNH: NGÔ NHUNG

"Biệt đội bẫy ảnh" xuất phát từ Trạm kiểm lâm bản Phống và thường đi bộ nhiều giờ đồng hồ, vượt qua nhiều khe suối, len lỏi qua những tán rừng già để khảo sát, lựa chọn vị trí đặt bẫy ảnh ẢNH: NGÔ NHUNG

Mỗi thành viên đều phải đeo vác vật dụng, đồ dùng nặng hàng chục kg trong suốt hành trình đi tìm dấu chân thú hoang ẢNH: NGÔ NHUNG

Mỗi chuyến đi đặt bẫy ảnh hoặc thu nhận kết quả, "biệt đội bẫy ảnh" phải trải qua nhiều giờ đồng hồ đi bộ trong rừng, vượt qua nhiều khe suối, núi rừng hiểm trở ẢNH: NGÔ NHUNG

Lựa chọn được vị trí đặt bẫy ảnh là điều quan trọng nhất, nếu không có kinh nghiệm, không đánh giá, nhận định được vị trí thì bẫy không có tác dụng vì vị trí đặt bẫy thú hoang không xuất hiện. Từ kinh nghiệm nhiều năm săn tìm dấu chân thú hoang, "biệt đội bẫy ảnh" rút ra kinh nghiệm với thú lớn như nai, vượn… máy ảnh được đặt cao từ 0,6 - 0,8 m (so với mặt đất); với thú nhỏ hơn, máy đặt cao từ 0,2 - 0,4 m so với mặt đất ẢNH: NGÔ NHUNG

Ông Nguyễn Mậu Toàn, cán bộ Vườn quốc gia Xuân Liên, thành viên "biệt đội bẫy ảnh", cho biết núi rừng trong Vườn quốc gia Xuân Liên có nhiều vị trí rất hiểm trở, nguy hiểm luôn rình rập trong quá trình đi bẫy ảnh. Do đó, các thành viên trong đoàn phải luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng hỗ trợ nhau mới có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa đảm bảo an toàn ẢNH: NGÔ NHUNG

Trong rừng sâu có rất nhiều vắt nên mỗi thành viên của "biệt đội bẫy ảnh" luôn mang theo bên mình lọ thuốc trị vắt ẢNH: NGÔ NHUNG





Nhiều năm qua, bẫy ảnh đã ghi nhận được nhiều loài động vật quý hiếm còn tồn tại ở Vườn quốc gia Xuân Liên, như: vượn đen má trắng, cầy vằn bắc, mang chồn họng vàng, mèo rừng... ẢNH: NGÔ NHUNG

"Biệt đội bẫy ảnh" chuẩn bị bữa cơm trong những ngày đi bẫy ảnh ẢNH: NGÔ NHUNG

"Biệt đội bẫy ảnh" nghỉ đêm tại một lán tự dựng trong rừng sâu ẢNH: NGÔ NHUNG

Bẫy ảnh đã ghi nhận được nhiều loài động vật quý hiếm ở Vườn quốc gia Xuân Liên ẢNH: NGÔ NHUNG

Hình ảnh ghi nhận động vật ở Vườn quốc gia Xuân Liên từ bẫy ảnh ẢNH: VƯỜN QUỐC GIA XUÂN LIÊN





Vườn quốc gia Xuân Liên rộng hơn 25.000 ha. Ghi nhận về động vật có 1.811 loài (thuộc 241 họ, 46 bộ), trong đó có 34 loài đe dọa toàn cầu theo Sách Đỏ IUCN và 56 loài trong Sách Đỏ Việt Nam ẢNH: NGÔ NHUNG



