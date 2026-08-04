Biệt thự, xe sang khắp buôn làng Đắk Lắk nhờ sầu riêng được mùa được giá

Buôn làng sầu riêng "thay da đổi thịt"

Những ngày đầu tháng 8, tuyến đường chính dẫn vào buôn Jung, xã Krông Pắk (Đắk Lắk), nhiều xe công nông ngược xuôi chạy về các vườn trồng. Trên xe, vẻ mặt bà con ai nấy đều phấn khởi, háo hức, có lẽ vì vụ thu hoạch sầu riêng năm 2026 sắp bắt đầu.

Toàn cảnh buôn Jung (xã Krông Pắk) ẢNH: CTV

Hai bên đường vào buôn Jung, có hàng chục căn biệt thự hoặc nhà mái thái nằm xen các căn nhà dài cách tân, tạo nên khung cảnh một buôn làng vừa bình yên, cổ kính vừa khang trang, hiện đại. Nhìn vào khung cảnh buôn Jung hiện tại, ít ai ngờ đây là buôn làng có tới 80% hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

"Mấy năm nay, sầu riêng được mùa được giá, bà con trong buôn ai cũng phấn khởi vì có của ăn của để, cuộc sống khấm khá hơn. Hiện trong buôn có nhiều căn nhà tiền tỉ, nhiều gia đình đã sắm ô tô cá nhân", bà H'Pil Niê (58 tuổi, ở buôn Jun) nói.

Buôn làng của người dân đổi thay nhờ sầu riêng được mùa được giá ẢNH: CTV

Theo lời bà H'Pil, gia đình bà có 8 sào trồng sầu riêng. Những năm qua, giá sầu riêng luôn đạt mức cao nên gia đình bà đã tích góp, xây căn nhà với giá trị hơn 2,5 tỉ đồng và sắm nhiều nội thất sang trọng.

"Có vụ gia đình tôi thu 15 tấn sầu riêng, bán được giá 85.000 đồng/kg. Nhờ sầu riêng được mùa được giá và chịu khó tích góp, làm lụng thêm nên tôi mới có cơ ngơi như bây giờ", bà H'Pil chia sẻ thêm.

Một căn biệt thự tại buôn Jung ẢNH: HOÀNG BÌNH

Theo quan sát, ngoài căn nhà tiền tỉ, gia đình bà H'Pil còn sắm thêm máy cày, công nông và nhiều máy móc, nông cụ hiện đại, có giá trị khá cao để phục vụ sản xuất.

Cách nhà bà H'Pil vài căn là nhà ông Y Siêm Niê (45 tuổi), được xây dựng với tổng gái trị khoảng 1,7 tỉ đồng. Điều khiến ông Y Siêm vui nhất không chỉ là giá sầu riêng tăng cao, mà đó là việc bà con luôn đoàn kết, bảo ban nhau cùng làm ăn.

"Hiện trong buôn có nhiều cháu học cao đẳng, đại học, các tệ nạn được đẩy lùi. Tôi tin rằng, với sự quan tâm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, sầu riêng cũng như nông sản Việt sẽ ngày càng có bước tiến quan trọng, khẳng định được vị thế trên thị trường", ông Y Siêm nói.

Phải có trách nhiệm với người tiêu dùng

Đón tiếp chúng tôi trong căn nhà hai tầng khang trang, ông Y Thơm Niê (52 tuổi, nguyên buôn trưởng buôn Jung), niềm nở cho biết, nhờ sầu riêng được mùa được giá, ông đã xây nhà và sắm ô tô cá nhân trên 1,5 tỉ đồng.

"Không có sầu riêng thì gia đình tôi khó tích góp được tài sản lớn để xây nhà, mua ô tô như hiện nay", ông Y Thơm chia sẻ.

Ông Y Thơm với căn nhà mới khang trang ẢNH: HOÀNG BÌNH

Theo lời ông Y Thơm, trước đây buôn Jung nghèo, trong buôn chỉ có những căn nhà dài đơn sơ. Thời điểm đó, bà con trong buôn cũng có sầu riêng nhưng chủ yếu đem ra chợ hoặc bán cho thương lái với giá thấp.

Bước ngoặt bắt đầu đến từ năm 2022, khi Nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng tươi giữa Việt Nam và Trung Quốc được ký kết. Từ đó đến nay, giá sầu riêng luôn ở mức cao, cuộc sống của bà con trong buôn dần khấm khá hơn.

Ông Y Thơm bên chiếc ô tô tiền tỉ ẢNH: HOÀNG BÌNH

Chỉ tính riêng năm 2023, gia đình ông Y Thơm thu hoạch khoảng 7 tấn sầu riêng, bán được giá từ 82.000 đồng đến 87.000 đồng/kg. Hiện sầu riêng không chỉ tiêu thụ nội địa mà đã xuất khẩu sang thị trường tỉ dân Trung Quốc.

Trung Quốc đặt ra các quy định rất khắt khe về chất lượng sầu riêng xuất khẩu. Vì thế, ông và bà con trong buôn đều hăng hái tham gia các đợt tập huấn về quy trình, kĩ thuật chăm sóc, trồng sầu riêng. Đồng thời, ông cũng kêu gọi bà con "phải có trách nhiệm với người tiêu dùng".

Sau nhiều năm, buôn Jung xuất hiện nhiều căn biệt thự của người dân trồng sầu riêng ẢNH: HOÀNG BÌNH

"Chỉ khi người trồng có trách nhiệm với người tiêu dùng thì mới tạo được uy tín, thương hiệu và phát triển bền vững. Nếu cứ mạnh ai nấy làm thì đừng nói Trung Quốc mà ngay tại sân nhà chúng ta cũng thua", ông Y Thơm chia sẻ.

Ông Y Bler Ayun, Trưởng buôn Jung, cho biết trong buôn có 597 hộ dân và hiện có 8 hộ nghèo. Những năm qua, sầu riêng được mùa được giá nên cuộc sống người dân khấm khá hơn trước. "Có vài hộ ít đất thì đi làm thuê tại các kho xưởng nông sản ngay tại xã. Giá nông sản cao nên ngày công cũng cao, đời sống bà con được cải thiện đáng kể", ông Y Bler thông tin.