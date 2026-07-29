Nghề 'người nhện' hái sầu riêng: Leo cây cao 10 m, kiếm hơn 1 triệu đồng/ngày

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Mỗi khi vào mùa thu hoạch sầu riêng ở tỉnh Lâm Đồng, nhiều người lao động ở đây có thể kiếm từ 1 – 1,5 triệu đồng mỗi ngày từ việc leo cây hái thuê loại trái này.
Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất nước với khoảng 45.550 ha, sản lượng ước tính năm 2026 khoảng 310.000 tấn. Trong đó, khu vực các xã thuộc Đạ Huoai được xem là "thủ phủ" sầu riêng chất lượng cao của tỉnh.
Mỗi địa phương của tỉnh Lâm Đồng có trồng sầu riêng theo mỗi mùa vụ khác nhau, tuỳ theo khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng từng vùng. Thông thường mùa thu hoạch sầu riêng của tỉnh kéo dài từ cuối tháng 5 đến tháng 9, trong đó khu vực phía đông và phía nam tỉnh như Đạ Huoai sẽ thu hoạch trước; khu vực Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh và một số địa phương khác bước vào thu hoạch muộn hơn.
Cứ vào mùa sầu riêng, người lao động địa phương sẽ sắp xếp công việc, mùa màng đi thu hái. Tuy công việc có nhiều nguy hiểm, thời gian mùa thu hoạch ngắn, đòi hỏi nhiều sức lực cùng nguy hiểm rình rập nhưng mang lại nguồn thu nhập cao cho người lao động. Trung bình mỗi người hái sầu riêng sẽ kiếm được hơn 1,5 triệu đồng/ngày; người chụp sầu riêng từ cây thả xuống kiếm được 1 triệu đồng/ngày.
Người trực tiếp hái sầu riêng nhận công cao hơn vì phải leo trèo cây cao đến 5-10 m bằng tay không. Nếu gặp trời mưa, cây có rong rêu thì rất dễ trượt ngã, chưa kể có thể bị ong chích, kiến đốt, té ngã do cây gãy nhánh
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Khi xác định trái đã đủ "tuổi", người hái một tay giữ cây cho mình đứng vững trên tay, tay còn lại dùng con dao nhỏ mang theo vừa cắt cuốn trái, đồng thời giữ để trái không rơi xuống đất. Đối với những trái ở xa không thể "gõ" được, sau khi xem xét kỹ trái đã chín, người hái có thể dùng sào để cắt
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Trước khi đưa lên xe tải vận chuyển, mọi người dùng một cây chổi nhỏ quét sạch lá cây, cát đất bám trên trái sầu riêng để cho trái sạch sẽ và "đẹp"
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