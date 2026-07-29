Nghề 'người nhện' hái sầu riêng: Leo cây cao 10 m, kiếm hơn 1 triệu đồng/ngày

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất nước với khoảng 45.550 ha, sản lượng ước tính năm 2026 khoảng 310.000 tấn. Trong đó, khu vực các xã thuộc Đạ Huoai được xem là "thủ phủ" sầu riêng chất lượng cao của tỉnh.

Sầu riêng Đạ Huoai là thương hiệu nổi tiếng cả nước với vỏ mỏng, hạt lép, thịt thơm béo và dày… nhờ vào khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng của vùng này. Sản lượng trồng ở Đạ Huoai chủ yếu xuất khẩu ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Mỗi địa phương của tỉnh Lâm Đồng có trồng sầu riêng theo mỗi mùa vụ khác nhau, tuỳ theo khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng từng vùng. Thông thường mùa thu hoạch sầu riêng của tỉnh kéo dài từ cuối tháng 5 đến tháng 9, trong đó khu vực phía đông và phía nam tỉnh như Đạ Huoai sẽ thu hoạch trước; khu vực Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh và một số địa phương khác bước vào thu hoạch muộn hơn.

Theo cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đạ Huoai 2, xã hiện có hơn 3.400 ha sầu riêng, mùa thu hoạch cũng là dịp người lao động ở địa phương bắt đầu nghề "người nhện" khi đi thu hái sầu riêng thuê cho các chủ vườn quanh vùng ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Cứ vào mùa sầu riêng, người lao động địa phương sẽ sắp xếp công việc, mùa màng đi thu hái. Tuy công việc có nhiều nguy hiểm, thời gian mùa thu hoạch ngắn, đòi hỏi nhiều sức lực cùng nguy hiểm rình rập nhưng mang lại nguồn thu nhập cao cho người lao động. Trung bình mỗi người hái sầu riêng sẽ kiếm được hơn 1,5 triệu đồng/ngày; người chụp sầu riêng từ cây thả xuống kiếm được 1 triệu đồng/ngày.

Theo anh K'Bé (áo xanh, người dân tộc Châu Mạ, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng), công việc thu hái sầu riêng khá nguy hiểm nên được trả công cao. Mỗi "cặp" 2 người hái sầu riêng được trả công khoảng 2,5 triệu đồng/ngày ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Trong đó, người trực tiếp trèo cây, hái sầu riêng nhận công cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng; người đứng phía dưới có trách nhiệm chụp sầu riêng khi người hái thả xuống nhận khoảng 1 triệu đồng. Thời gian thu hái khoảng 7-8 giờ sáng đến 4-5 giờ chiều ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Người trực tiếp hái sầu riêng nhận công cao hơn vì phải leo trèo cây cao đến 5-10 m bằng tay không. Nếu gặp trời mưa, cây có rong rêu thì rất dễ trượt ngã, chưa kể có thể bị ong chích, kiến đốt, té ngã do cây gãy nhánh ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Hơn nữa, ngoài việc leo trèo, người hái phải có kinh nghiệm "gõ" sầu riêng. Người hái luôn mang theo một con dao nhỏ, gõ vào trái, từ tiếng động phát ra thì xác định trái đã đủ chín để thu hoạch hay chưa, quyết định, có cắt trái xuống hay không ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Anh K'Phú (xã Đạ Huoai 2) chia sẻ, khi lên tới cây, người hái đầu tiên cần quan sát mẫu mã, màu trái, gai trái, cuốn trái và đuôi trái, sau đó mới gõ trái để xác định cho chắc chắn. Việc này đòi hỏi kinh nghiệm, chủ yếu là người đi trước chỉ dẫn cho người đi sau ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Khi xác định trái đã đủ "tuổi", người hái một tay giữ cây cho mình đứng vững trên tay, tay còn lại dùng con dao nhỏ mang theo vừa cắt cuốn trái, đồng thời giữ để trái không rơi xuống đất. Đối với những trái ở xa không thể "gõ" được, sau khi xem xét kỹ trái đã chín, người hái có thể dùng sào để cắt ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Khi người hái thả sầu riêng từ trên cây, phía dưới có người dùng túi dây nhựa hứng chụp để trái không rơi xuống đất hư hỏng. "Trước khi có thể leo hái thì đầu tiên mình đi chụp trái và làm các việc khác như thu gom, chở sầu riêng ra điểm tập kết để tích lũy kinh nghiệm. Sau khi cảm thấy mình cắt được thì lên cắt thử, dần dần rồi sẽ quen", anh K'Phú chia sẻ ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Khác với người leo hái, người chụp trái cũng có nguy hiểm riêng khi có thể bị sầu riêng rơi trúng vào đầu, vào người gây chấn thương, chảy máu. Gặp những trái nặng cỡ 5-7 kg khá tốn sức, nếu để trái rơi xuống đất hư hỏng thì bị chủ vườn trách ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Riêng việc liên tục ngữa mặt quan sát sầu riêng rơi xuống để chụp cho chính xác cũng khiến nhanh mỏi cổ. Chiếc giỏ xách dây nhựa sẽ để gai đâm vào, giữ cố định trái, giảm nguy cơ trái bị trượt xuống đất, giữ được độ đẹp cho trái, dễ được thu mua ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Sau khi hái, sầu riêng được đưa từ vườn ra sẽ tập kết ở ven đường chờ xe tải chở về các điểm thu mua lớn để phân loại ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Trước khi đưa lên xe tải vận chuyển, mọi người dùng một cây chổi nhỏ quét sạch lá cây, cát đất bám trên trái sầu riêng để cho trái sạch sẽ và "đẹp" ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Thu hái đến trưa, chủ vườn sẽ mua cơm hộp cho người làm công ăn và tranh thủ nghỉ ngơi ngay tại vườn ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Sau khi ăn cơm, người hái sầu riêng sẽ tranh thủ nghỉ ngơi từ 30-60 phút rồi nhanh chóng trở lại làm việc. Anh K'Bé chia sẻ, dù là nghề vất vả, nguy hiểm và thời gian ngắn nhưng cho thu nhập tốt nên mọi người tranh thủ làm, dành dụm tiền bạc cho những thời điểm ít việc khác ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN



