Biểu tượng chiếc cặp trên thanh trạng thái Android báo hiệu điều gì?

Nhiều người dùng điện thoại Android gần đây có thể nhận thấy sự xuất hiện của biểu tượng chiếc cặp tài liệu trên thiết bị của mình. Biểu tượng này không chỉ đơn thuần là một hình ảnh trang trí mà cho thấy điện thoại đã được thiết lập Work Profile (Hồ sơ công việc). Đây là một tính năng hữu ích, đặc biệt dành cho nhân viên, giúp tạo ra một không gian làm việc riêng biệt trên điện thoại.

Người dùng hoàn toàn có thể tạm dừng Work Profile khi cần đi nghỉ hoặc đã ngừng làm việc ẢNH: GOOGLE

Work Profile cho phép người dùng cài đặt các ứng dụng công việc mà không làm ảnh hưởng đến các ứng dụng cá nhân. Nếu cần sử dụng cùng một ứng dụng cho cả công việc và cá nhân, người dùng sẽ có hai phiên bản riêng biệt. Ví dụ, người dùng có thể cài đặt Gmail cho cả không gian làm việc và không gian cá nhân.

Về mặt bảo mật, dữ liệu trong Work Profile được mã hóa và chỉ có quản trị viên IT của tổ chức làm việc mới có thể truy cập từ xa. Tuy nhiên, họ không thể xem các ứng dụng và dữ liệu cá nhân của người dùng. Để tránh nhầm lẫn giữa các ứng dụng công việc và cá nhân, biểu tượng cặp tài liệu sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái khi người dùng mở ứng dụng công việc. Để tắt biểu tượng này, người dùng chỉ cần đóng ứng dụng hoặc tạm dừng Work Profile.

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Cách tạm dừng Work Profile trên Android

Khi tạm dừng Work Profile, các ứng dụng công việc sẽ biến mất khỏi ngăn kéo ứng dụng và người dùng sẽ không nhận được thông báo từ chúng. Để tạm dừng Work Profile, người dùng hãy thực hiện bằng cách vuốt xuống từ đầu màn hình để mở bảng Quick Settings và chạm vào biểu tượng cặp tài liệu. Hoặc, người dùng có thể vào ngăn kéo ứng dụng, chọn tab Work và nhấn Pause work apps.

Khi muốn tiếp tục làm việc, chỉ cần bật lại Work Profile từ Quick Settings hoặc ngăn kéo ứng dụng là xong.

Trong trường hợp muốn tự động bật và tắt Work Profile vào những thời điểm nhất định, người dùng có thể thiết lập từ cài đặt Digital Wellbeing của Android bằng cách vào Settings > Digital Wellbeing > chọn Work apps schedule trong mục Ways to disconnect và chuyển Schedule work apps sang trạng thái bật.

Để vô hiệu hóa vĩnh viễn Work Profile, người dùng cần đảm bảo một số yêu cầu đối với thiết bị Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Cách vô hiệu hóa vĩnh viễn Work Profile trên Android

Tạm dừng Work Profile rất tiện lợi khi người dùng kết thúc ngày làm việc hoặc khi đi nghỉ. Trong trường hợp muốn xóa tính năng này một cách vĩnh viễn, người dùng cần thực hiện bằng cách vào Settings > Passwords and accounts, sau đó chuyển đến tab Work và nhấn Remove work profile, trước khi xác nhận bằng cách chọn Delete.

Lưu ý rằng người dùng chỉ có thể xóa Work Profile nếu thiết bị thuộc sở hữu của bản thân hoặc đã được chuyển quyền sở hữu. Một cách khác để xóa Work Profile là khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại, nhưng cách làm này sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân của thiết bị.