Người dùng đang mất kiểm soát khi sử dụng smartphone

Vào năm 1984, Motorola DynaTAC 8000X ra mắt, đánh dấu thời điểm người dân có thể sở hữu điện thoại di động. Tuy nhiên, thiết bị này nặng gần 790 gram và chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại, không giống như những chiếc smartphone hiện đại với khả năng kết nối internet và camera tích hợp.

Nhiều người đang ngày càng phụ thuộc vào những chiếc smartphone ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Theo thống kê, smartphone đã làm cho 11 thiết bị công nghệ trở nên lỗi thời. Đáng chú ý, người dân Mỹ trung bình kiểm tra điện thoại của họ khoảng 205 lần mỗi ngày, tương đương với 12 lần mỗi giờ trong suốt thời gian thức. Điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao chúng ta lại có nhu cầu kiểm tra smartphone thường xuyên đến vậy?

Nguyên nhân chính nằm ở cơ chế tâm lý. Khi người dùng kiểm tra điện thoại, họ có thể không nhận được thông báo nào, nhưng khi có thông tin mới, não bộ sẽ giải phóng dopamine, tạo cảm giác thoải mái và khuyến khích hành vi này. Theo NetPsychology.org, một người dùng điển hình có thể nhận tới 96 thông báo mỗi ngày, dẫn đến phản ứng nhanh chóng mà đôi khi não bộ không kịp suy nghĩ.

Hành vi này đã trở thành một vấn đề đáng lo ngại, khi nhiều người không thể rời mắt khỏi màn hình ngay cả ở những nơi yên tĩnh như bãi biển.

Đã đến lúc điều chỉnh thói quen dùng smartphone

Để giảm bớt sự phụ thuộc vào smartphone, người dùng có thể áp dụng một số chiến thuật. Một lựa chọn là chuyển sang sử dụng điện thoại cơ bản (hay còn gọi điện thoại cục gạch) giúp hạn chế việc lướt mạng. Nếu không muốn thay đổi thiết bị, người dùng có thể điều chỉnh cài đặt để theo dõi mức độ sử dụng, như ứng dụng Digital Wellbeing trên nền tảng Android của Google, hoặc tắt những thông báo không cần thiết. Đặt điện thoại ở một phòng khác trong một khoảng thời gian cũng có thể giúp mang lại sự thư giãn cần thiết.

Sự phát triển của smartphone đã mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng đặt ra thách thức về việc kiểm soát thói quen sử dụng. Việc nhận thức và điều chỉnh hành vi là cần thiết để tận dụng tối đa lợi ích mà công nghệ mang lại.