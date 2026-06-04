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Thể thao Các môn khác

Billiards: 3 cơ thủ Việt Nam sang Hàn Quốc tranh tài, lập kỷ lục quân số

Thu Bồn
Thu Bồn
04/06/2026 15:11 GMT+7

3 tay cơ của Việt Nam vừa chính thức chuyển sang đấu trường PBA Tour, nâng tổng số cơ thủ Việt Nam tranh tài tại Hàn Quốc ở mùa giải 2026-2027 lên con số 8.

8 cơ thủ Việt Nam tranh tài hấp dẫn ở PBA Tour

Đấu trường billiards carom 3 băng chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA Tour) tiếp tục chứng kiến một làn sóng mạnh mẽ từ các cơ thủ hàng đầu của Việt Nam. Mới đây nhất, 3 cơ thủ Việt Nam là Đào Văn Ly, Thón Viết Hoàng Minh và Nguyễn Trần Thanh Tạo đã chính thức gia nhập giải đấu của xứ sở kim chi.

Bước đi mang tính bước ngoặt của bộ ba Đào Văn Ly, Thón Viết Hoàng Minh và Nguyễn Trần Thanh Tạo đã đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của họ khi quyết định thử sức ở môi trường cạnh tranh khốc liệt tại Hàn Quốc. Đây đều là những gương mặt đã khẳng định được năng lực chuyên môn tại các giải đấu quốc nội, trước khi đưa ra lựa chọn chuyển giao mang tính đột phá này.

Billiards: 3 cơ thủ Việt Nam sang Hàn Quốc tranh tài, lập kỷ lục quân số - Ảnh 1.

Thón Viết Hoàng Minh chuyển sang PBA để thi đấu

ẢNH: P.L

Sự xuất hiện của ba tân binh chất lượng đã chính thức thiết lập nên một kỷ lục cho billiards Việt Nam tại PBA. Tại chặng thứ 2 của PBA Tour mùa giải 2026-2027, carom 3 băng Việt Nam có đến 8 đại diện nam cùng góp mặt tranh tài. Bên cạnh những nhân tố mới đầy khát khao, người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào bộ khung chủ lực đã khẳng định được đẳng cấp qua nhiều mùa giải tại Hàn Quốc bao gồm Mã Minh Cẩm, Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại và Nguyễn Huỳnh Phương Linh.

Trong đó, Mã Minh Cẩm và Nguyễn Quốc Nguyễn đã đăng quang chức vô địch PBA Tour. Ngô Đình Nại và Nguyễn Huỳnh Phương Linh từng vào đến trận chung kết.

Billiards: 3 cơ thủ Việt Nam sang Hàn Quốc tranh tài, lập kỷ lục quân số - Ảnh 2.

Lịch thi đấu của 8 cơ thủ Việt Nam tại chặng 2 PBA Tour mùa giải 2026-2027 vào ngày 5.6

ẢNH: V.T.B

Việc sở hữu một lực lượng hùng hậu bậc nhất từ trước đến nay hứa hẹn tạo nên những vòng đấu vô cùng kịch tính. Với thể thức loại trực tiếp ngay từ vòng 128, sự góp mặt của 8 tay cơ Việt Nam hoàn toàn có thể mang đến những khác biệt.

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