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Thể thao Các môn khác

Billiards: Nhà vô địch quốc gia bị loại sốc tại 'World Cup Việt Nam'

Thu Bồn
Thu Bồn
03/06/2026 23:01 GMT+7

Ngày đầu tiên của vòng đấu chính giải billiards HBSF Tour 1 - cúp MIN Table chứng kiến bất ngờ lớn, khi tay cơ từng đăng quang chức vô địch quốc gia Lê Thành Tiến phải sớm dừng bước.

HBSF Tour là giải đấu được ví von như "World Cup của billiards Việt Nam", khi quy tụ dàn cơ thủ đẳng cấp hàng đầu trong nước ở cả bốn nội dung: carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi nam và pool 9 bi nữ. Nội dung carom 3 băng của HBSF Tour 1 năm 2026 có vòng loại và vòng đấu chính. Trong đó, vòng đấu chính có vòng 1, vòng 2 và vòng 3. Các cơ thủ có vị trí cao trên bảng xếp hạng (BXH) HBSF sẽ được đặc cách xuất hiện từ vòng 1 (hạng 33 đến 64), vòng 2 (hạng 17 đến 32) và vòng 3 (hạng 1 đến 16).

Nhà vô địch quốc gia năm 2024 sớm dừng bước

Lê Thành Tiến xuất trận ở vòng 1, thi đấu vào ngày 3.6. Nhà vô địch quốc gia billiards carom 3 băng Việt Nam năm 2024 nằm ở bảng L với Nguyễn Đình Chung và Lưu Hồng Vân. Sau 2 trận, Thành Tiến có thành tích 1 thắng (30-25 trước Lưu Hồng Vân), 1 thua (19-30 trước Nguyễn Đình Chung).

Billiards: Nhà vô địch quốc gia bị loại sốc tại 'World Cup Việt Nam'- Ảnh 1.

Việc Lê Thành Tiến dừng bước ngay từ vòng 1 là bất ngờ lớn

ẢNH: P.L

Thành Tiến cán đích ở vị trí nhì bảng và có hiệu suất ghi điểm khá thấp 0,907 điểm/lượt cơ. Chỉ số này là không đủ để anh giành vé vớt cho 4 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng 1. Tay cơ sinh năm 1992 đành dừng bước sớm tại giải HBSF Tour 1.

Chiêm Hồng Thái xuất trận

Vòng 2 của nội dung carom 3 băng sẽ thi đấu vào ngày 3.6. Vòng đấu này có sự góp mặt của các cơ thủ quen thuộc trong làng carom 3 băng Việt Nam như Chiêm Hồng Thái, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Hoàn Tất, Đoàn Minh Kiệt, Trần Chí Thanh...

Trong đó, cơ thủ nhận được sự quan tâm lớn nhất có lẽ là Chiêm Hồng Thái. Tay cơ sinh năm 1999 đang có những sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây. Đặc biệt là tại World Cup billiards TP.HCM vừa kết thúc hồi cuối tháng 5, Hồng Thái đã để lại ấn tượng đậm nét khi lọt vào đến trận chung kết.

Billiards: Nhà vô địch quốc gia bị loại sốc tại 'World Cup Việt Nam'- Ảnh 2.

Chiêm Hồng Thái (bìa trái) vừa đoạt danh hiệu á quân tại World Cup billiards TP.HCM

ẢNH: P.L

Chiêm Hồng Thái thua "tâm phục khẩu phục" trước thiên tài billiards người Bỉ Frederic Caudron ở trận tranh chức vô địch. Dù vậy, danh hiệu á quân này vẫn rất đáng khích lệ với anh. Trong hành trình tiến đến chung kết, cơ thủ 27 tuổi đã thể hiện bản lĩnh vững vàng khi đánh bại những tay cơ được xếp vào hàng "huyền thoại sống" của carom 3 băng thế giới như Dick Jaspers (tứ kết), Eddy Merckx (bán kết).



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