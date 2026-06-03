Xác định đối thủ đầu tiên của Trần Quyết Chiến tại World Cup billiards Ankara

Trần Quyết Chiến ở nhóm hạt giống số 2

Chặng World Cup billiards thứ ba trong năm 2026 được tổ chức tại Ankara – Thổ Nhĩ Kỳ, tranh tài từ ngày 8.6 đến 14.6. Theo đó, việc phân bổ vị trí thi đấu tại giải này căn cứ vào bảng xếp hạng (BXH) của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) được cập nhật vào tháng 4.2026.

Dựa vào BXH kể trên, hai cơ thủ tốp đầu Việt Nam là Trần Thanh Lực (hạng 9) và Trần Quyết Chiến (hạng 11) đều nằm ngoài tốp 8, nên cùng thuộc nhóm hạt giống số 2. Bảng đấu và đối thủ đầu tiên của hai cơ thủ Việt Nam tại vòng đấu chính (32 cơ thủ) cũng đã được xác định.

Trần Quyết Chiến xuất hiện từ vòng đấu chính (32 cơ thủ) của World Cup billiards Ankara 2025 ẢNH: P.L

Trần Quyết Chiến nằm tại bảng F. Đối thủ đầu tiên của Quyết Chiến đã được xác định là Sameh Sidhom (Ai Cập). Đây là cái tên quen mặt với các cơ thủ và người hâm mộ billiards carom 3 băng Việt Nam. Trước đây, Quyết Chiến và Sidhom cũng được xem là có nhiều duyên nợ, khi thường xuyên gặp nhau ở các giải đấu quốc tế.

Trong đó, đáng nhớ nhất là ở 2 trận chung kết, lần lượt tại World Cup billiards Porto năm 2023 và Bogota 2024. Quyết Chiến đều giành chiến thắng thuyết phục trước Sidhom để đăng quang chức vô địch.

Sameh Sidhom (bìa trái) từng thất bại trước Trần Quyết Chiến trong 2 trận chung kết World Cup billiards ẢNH: FIVE&SIX

Trần Thanh Lực nằm ở bảng H với Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ). Các đối thủ còn lại ở bảng đấu sẽ được xác định sau khi các vòng loại kết thúc.

Tại World Cup billiards Ankara 2026, carom 3 băng Việt Nam có 8 đại diện góp mặt tranh tài gồm: Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Chí Long, Nguyễn Hoàn Tất, Phạm Quốc Thuận, Nguyễn Đình Luân.

Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh xuất trận ở vòng loại cuối, sẽ lấy vé vào vòng 32 nếu giành được ngôi nhất bảng hoặc có mặt trong tốp 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nguyễn Hoàn Tất, Phạm Quốc Thuận, Nguyễn Đình Luân bắt đầu từ vòng loại thứ hai. Nguyễn Chí Long ra sân từ vòng loại thứ ba.