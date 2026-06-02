Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh so tài hấp dẫn tại 'World Cup billiards Việt Nam'

HBSF Tour 1 do Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) tổ chức, diễn ra từ ngày 2 đến 7.6. Giải đấu quy tụ khoảng 360 VĐV, trong đó có hầu hết các cơ thủ xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay ở tất cả các nội dung gồm: carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi nam và pool 9 bi nữ.

Trong đó, nội dung nhận được sự quan tâm lớn nhất vẫn là carom 3 băng, nơi có sự góp mặt của các cơ thủ đẳng cấp thế giới như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự...

Trần Quyết Chiến là cơ thủ số 1 Việt Nam, hiện sở hữu 4 chức vô địch World Cup billiards ẢNH: P.L

Trần Quyết Chiến ra sân ở VCK

Nội dung carom 3 băng có vòng loại và vòng chung kết (VCK). Trong đó, VCK có vòng 1, vòng 2 và vòng 3. Các cơ thủ có vị trí cao trên bảng xếp hạng (BXH) HBSF sẽ được đặc cách xuất hiện từ vòng 1 (hạng 33 đến 64), vòng 2 (hạng 17 đến 32) và vòng 3 (hạng 1 đến 16).

Theo đó, những ngôi sao như Trần Quyết Chiến, Nguyễn Trần Thanh Tự, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực... vì nằm trong tốp 16 của BXH HBSF nên sẽ ra sân từ vòng 3. Vòng đấu này có 32 VĐV (bao gồm 16 người đã vượt qua vòng loại, vòng 1 và vòng 2), được chia đều vào 8 bảng. Các cơ thủ đánh vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng, chọn 2 cái tên đứng đầu mỗi bảng vào vòng 16 đấu loại trực tiếp.

HBSF Tour được tổ chức từ năm 2022. Đây là giải đấu quốc nội có chất lượng chuyên môn hàng đầu hiện nay. Sân chơi này được ví von như "World Cup của billiards Việt Nam", khi quy tụ dàn cơ thủ đẳng cấp hàng đầu trên cả nước.

Cơ cấu giải thưởng HBSF Tour 1 năm 2026 Nội dung carom 3 băng nam: vô địch nhận 70 triệu đồng, á quân 30 triệu đồng, đồng hạng ba nhận 10 triệu đồng/VĐV, sê-ri điểm xuất sắc và best game nhận 5 triệu đồng/giải. Nội dung carom 3 băng nữ: vô địch 15 triệu đồng, á quân 6 triệu đồng, đồng hạng ba nhận 3 triệu đồng/VĐV. sê-ri điểm xuất sắc và best game nhận 1 triệu đồng/giải. Nội dung pool 9 bi nam: vô địch nhận 60 triệu đồng, á quân 30 triệu đồng, đồng hạng ba nhận 10 triệu/VĐV. Nội dung pool 9 bi nữ: vô địch nhận 20 triệu đồng, á quân nhận 8 triệu đồng, đồng hạng ba nhận 3 triệu đồng/VĐV.



