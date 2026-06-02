Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh so tài hấp dẫn tại 'World Cup billiards Việt Nam'

Nghi Thạo
Nghi Thạo
02/06/2026 14:51 GMT+7

Giải billiards HBSF Tour 1 - cúp MIN Table 2026 chính thức khởi tranh tại TP.HCM. Tại giải đấu này, sự chú ý của người hâm mộ sẽ đổ dồn vào những màn tranh tài hấp dẫn của Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái... ở nội dung carom 3 băng.

HBSF Tour 1 do Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) tổ chức, diễn ra từ ngày 2 đến 7.6. Giải đấu quy tụ khoảng 360 VĐV, trong đó có hầu hết các cơ thủ xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay ở tất cả các nội dung gồm: carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi nam và pool 9 bi nữ.

Trong đó, nội dung nhận được sự quan tâm lớn nhất vẫn là carom 3 băng, nơi có sự góp mặt của các cơ thủ đẳng cấp thế giới như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự...

Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh so tài hấp dẫn tại 'World Cup billiards Việt Nam'- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến là cơ thủ số 1 Việt Nam, hiện sở hữu 4 chức vô địch World Cup billiards

ẢNH: P.L

Trần Quyết Chiến ra sân ở VCK

Nội dung carom 3 băng có vòng loại và vòng chung kết (VCK). Trong đó, VCK có vòng 1, vòng 2 và vòng 3. Các cơ thủ có vị trí cao trên bảng xếp hạng (BXH) HBSF sẽ được đặc cách xuất hiện từ vòng 1 (hạng 33 đến 64), vòng 2 (hạng 17 đến 32) và vòng 3 (hạng 1 đến 16).

Theo đó, những ngôi sao như Trần Quyết Chiến, Nguyễn Trần Thanh Tự, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực... vì nằm trong tốp 16 của BXH HBSF nên sẽ ra sân từ vòng 3. Vòng đấu này có 32 VĐV (bao gồm 16 người đã vượt qua vòng loại, vòng 1 và vòng 2), được chia đều vào 8 bảng. Các cơ thủ đánh vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng, chọn 2 cái tên đứng đầu mỗi bảng vào vòng 16 đấu loại trực tiếp.

HBSF Tour được tổ chức từ năm 2022. Đây là giải đấu quốc nội có chất lượng chuyên môn hàng đầu hiện nay. Sân chơi này được ví von như "World Cup của billiards Việt Nam", khi quy tụ dàn cơ thủ đẳng cấp hàng đầu trên cả nước.

Cơ cấu giải thưởng HBSF Tour 1 năm 2026

Nội dung carom 3 băng nam: vô địch nhận 70 triệu đồng, á quân 30 triệu đồng, đồng hạng ba nhận 10 triệu đồng/VĐV, sê-ri điểm xuất sắc và best game nhận 5 triệu đồng/giải.

Nội dung carom 3 băng nữ: vô địch 15 triệu đồng, á quân 6 triệu đồng, đồng hạng ba nhận 3 triệu đồng/VĐV. sê-ri điểm xuất sắc và best game nhận 1 triệu đồng/giải.

Nội dung pool 9 bi nam: vô địch nhận 60 triệu đồng, á quân 30 triệu đồng, đồng hạng ba nhận 10 triệu/VĐV.

Nội dung pool 9 bi nữ: vô địch nhận 20 triệu đồng, á quân nhận 8 triệu đồng, đồng hạng ba nhận 3 triệu đồng/VĐV.


Tin liên quan

Billiards: Trần Quyết Chiến chinh phục danh hiệu World Cup ở trời Âu

Billiards: Trần Quyết Chiến chinh phục danh hiệu World Cup ở trời Âu

Trần Quyết Chiến và các cơ thủ Việt Nam sẽ hướng tới chặng World Cup billiards thứ ba trong năm 2026, được tổ chức tại Ankara – Thổ Nhĩ Kỳ.

Billiards: Thiên tài Caudron chính thức trở lại 'ngai vàng' carom 3 băng thế giới

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến tụt hạng, Chiêm Hồng Thái vào tốp

Khám phá thêm chủ đề

Trần Quyết Chiến Billiards hbsf Bao Phương Vinh TRẦN THANH LỰC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận