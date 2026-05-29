Billiards: Trần Quyết Chiến chinh phục danh hiệu World Cup ở trời Âu

8 cơ thủ Việt Nam tranh tài tại Thổ Nhĩ Kỳ

Sau Bogota (Colombia) và TP.HCM (Việt Nam), điểm dừng chân tiếp theo của World Cup billiards trong năm 2026 là Ankara – Thổ Nhĩ Kỳ, khởi tranh vào ngày 8.6 và kết thúc vào ngày 14.6. Việc phân bổ vị trí thi đấu tại giải này căn cứ vào bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) được cập nhật vào tháng 4.2026.

Carom 3 băng Việt Nam có 8 đại diện góp mặt tranh tài gồm Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Chí Long, Nguyễn Hoàn Tất, Phạm Quốc Thuận, Nguyễn Đình Luân. Trong số này, chỉ có 2 cái tên là Thanh Lực và Quyết Chiến được đặc cách xuất hiện kể từ vòng đấu chính (32 cơ thủ), bởi họ nằm trong tốp 14 người đứng đầu trên bảng xếp hạng.

Những cơ thủ còn lại lần lượt ra sân từ vòng loại thứ hai đến vòng loại cuối cùng. Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh xuất trận ở vòng loại cuối, sẽ lấy vé vào vòng 32 nếu giành được ngôi nhất bảng hoặc có mặt trong tốp 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Nguyễn Hoàn Tất, Phạm Quốc Thuận, Nguyễn Đình Luân bắt đầu từ vòng loại thứ hai. Nguyễn Chí Long ra sân từ vòng loại thứ ba.

Ở chặng đấu World Cup billiards Ankara, Trần Quyết Chiến hiện là đương kim á quân. Tại thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ đúng 1 năm trước (2025), Quyết Chiến đã vào đến trận chung kết. Tuy nhiên, tay cơ số 1 Việt Nam đành về nhì khi nhận thất bại trước cơ thủ có biệt danh "ông vua của trận chung kết" Eddy Merckx (Bỉ).

Trước đó vào tháng 6.2024, một cơ thủ Việt Nam khác là Bao Phương Vinh cũng đoạt vị trí á quân tại World Cup billiards Ankara. Phương Vinh đã ở rất gần với chức vô địch World Cup billiards lần đầu tiên trong sự nghiệp. Dù vậy, cơ thủ sinh năm 1995 khi đó đã để thua trước Heo Jung-han (Hàn Quốc) trong trận chung kết.

Bên cạnh đó, World Cup billiards Ankara 2026 không thể thiếu những ngôi sao như đương kim số 1 thế giới Cho Myung-woo (Hàn Quốc), đương kim vô địch World Championship Frederic Caudron, đương kim vô địch World Cup billiards Ankara Eddy Merkcx, Dick Jaspers (Hà Lan)...