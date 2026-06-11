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Thể thao Các môn khác

Billiards: A-băng cực hay, Ngô Đình Nại thắng cựu số 1 thế giới, vào chung kết PBA

Thu Bồn
Thu Bồn
11/06/2026 15:58 GMT+7

Với cảm giác bi cực tốt và những cú a-băng vô cùng chuẩn xác, Ngô Đình Nại đã có chiến thắng áp đảo trước đối thủ mạnh người Hàn Quốc Kim Jun-tae. Cơ thủ Việt Nam có lần thứ hai vào chung kết một chặng đấu của giải billiards PBA.

Trận bán kết chặng 2 giải PBA mùa 2026-2027 giữa Ngô Đình Nại và Kim Jun-tae bắt đầu vào chiều 11.6. Màn so tài này đã diễn ra với kịch bản mà ngay cả những người hâm mộ billiards Việt Nam lạc quan nhất cũng không thể nghĩ đến. Cơ thủ Việt Nam có một màn trình diễn vô cùng thăng hoa để giành chiến thắng chóng vánh trước cái tên đáng gờm từng vươn lên đứng số 1 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB).

Trong một trận đấu diễn ra tối đa 7 ván, Ngô Đình Nại đã đánh bại đối thủ với tỷ số cách biệt 4-0, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết chặng 2 giải PBA mùa 2026-2027.

Ngô Đình Nại có 12 cú a-băng ghi điểm

Ở ván đầu tiên, ngay sau khi Kim Jun-tae không thành công trong lượt cơ đề-pa, Ngô Đình Nại đã lập tức có sê-ri 7 điểm để tạo cách biệt và thắng 15/6. Trong đó, cơ thủ Việt Nam có 2 pha a-băng chuẩn xác (cú đánh vào băng trước, được cộng 2 điểm nếu trúng).

Billiards: A-băng cực hay, Ngô Đình Nại thắng cựu số 1 thế giới, vào chung kết PBA- Ảnh 1.

Ngô Đình Nại có màn trình diễn thăng hoa ở trận bán kết. Trong đó, điểm nhấn là 12 pha a-băng ghi điểm đẹp mắt

ẢNH: N.T

Ván đấu thứ hai chứng kiến Kim Jun-tae để thua khi chưa kịp ghi điểm nào. Ngô Đình Nại có sê-ri 10 để thắng áp đảo 15/0, trong đó có 4 cú a-băng thành công.

Kim Jun-tae chơi tốt nhất là ván đấu thứ ba, khi cơ thủ Hàn Quốc có sê-ri 7 ở lượt đề-pa. Nhưng ngay sau đó, Ngô Đình Nại cũng đáp trả với lượt cơ ghi 7 điểm để san bằng cách biệt. Ở ván đấu này, đại diện Việt Nam lại thực hiện thành công 2 pha a-băng và thắng 15/12.

Ngô Đình Nại tiếp tục cho thấy anh đang có cảm giác bi cực tốt, khi tiếp tục tung ra đến 4 pha a-băng đẹp mắt ở ván thứ tư. Cơ thủ sinh năm 1981 thắng 15/7 ở ván đấu cuối cùng.

Chạm trán thần đồng 19 tuổi người Hàn Quốc

Đây là lần thứ hai Ngô Đình Nại góp mặt ở chung kết của một chặng đấu PBA, sau lần đầu vào năm 2023. Cơ thủ Việt Nam vẫn đang miệt mài đi tìm chức vô địch PBA đầu tiên trong sự nghiệp. Phần thưởng dành cho nhà vô địch một chặng đấu của giải PBA lên đến 100 triệu won, tương đương 1,725 tỉ đồng.

Billiards: A-băng cực hay, Ngô Đình Nại thắng cựu số 1 thế giới, vào chung kết PBA- Ảnh 2.

Kim Young-won mới 19 tuổi đã sở hữu 3 chức vô địch ở PBA

ẢNH: PBA

Đối thủ của Ngô Đình Nại ở chung kết là thần đồng người Hàn Quốc Kim Young-won. Dù mới 19 tuổi, nhưng Kim đã có bộ sưu tập thành tích đáng nể với 3 lần đăng quang tại đấu trường PBA.

Trận đấu tranh chức vô địch giữa Ngô Đình Nại và Kim Young-won diễn ra lúc 20 giờ 30 hôm nay (11.6).

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