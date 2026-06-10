Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Ngược dòng đánh bại nhà vô địch PBA, Ngô Đình Nại thẳng tiến bán kết

Thu Bồn
Thu Bồn
10/06/2026 19:43 GMT+7

Ngô Đình Nại có màn lội ngược dòng đánh bại cơ thủ mạnh người Hàn Quốc, qua đó giành vé tiến vào bán kết chặng 2 giải billiards PBA mùa 2026-2027.

Ngô Đình Nại "phục thù" trận chung kết năm 2023

Ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng tứ kết chặng 2 PBA mùa giải 2026-2027 diễn ra ngày 10.6, Ngô Đình Nại chạm trán với Kang Min-gu (Hàn Quốc). Trận đấu này tái hiện lại chung kết của mùa giải 2022-2023, khi cơ thủ Việt Nam nhận thất bại và lỡ hẹn với chức vô địch PBA lần đầu tiên.

Trước khi gặp tay cơ Việt Nam ở tứ kết, Kang Min-gu đang có phong độ rất cao. Tại vòng 16, tay cơ người Hàn Quốc có màn so tài nảy lửa với Daniel Sanchez và đánh bại “huyền thoại" Tây Ban Nha với tỷ số 3-2.

Kang Min-gu có khởi đầu thuận lợi, khi thắng cách biệt 15/6 ở ván đầu ra quân. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà tay cơ chủ nhà có thể làm được trong trận đấu này. Những diễn biến sau đó chứng kiến sự bùng nổ của Ngô Đình Nại. Đại diện Việt Nam chơi tấn công mạnh mẽ và giành chiến thắng trong cả ba ván đấu tiếp theo.

Billiards: Ngược dòng đánh bại nhà vô địch PBA, Ngô Đình Nại thẳng tiến bán kết - Ảnh 1.

Ngô Đình Nại là cơ thủ Việt Nam duy nhất góp mặt ở bán kết chặng 2 PBA mùa này

ẢNH: N.T

Ở ván hai, Ngô Đình Nại chỉ cần vỏn vẹn 3 lượt cơ để thắng 15/9. Trong đó, cơ thủ Việt Nam có sê-ri 10 đẹp mắt. Ván đấu thứ ba cũng kết thúc với điểm số tương tự như ván hai.

Đến ván đấu thứ tư, Đình Nại một lần nữa sớm tạo ra cách biệt lớn trước Kang Min-gu, khi dẫn 14/2 chỉ sau 4 lượt cơ. Dù vậy, trận đấu sau đó đã thêm phần kịch tính khi tay cơ Việt Nam bị chững nhịp ghi điểm. VĐV Hàn Quốc chớp cơ hội để bám đuổi, rút ngắn khoảng cách còn 10/14.

Ngô Đình Nại dứt điểm ở lượt cơ thứ 8, thắng 15/10 ở ván 4. Cơ thủ Việt Nam đánh bại Kang Min-gu với tỷ số chung cuộc 3-1, qua đó giành vé chơi trận bán kết. Vòng đấu dành cho 4 cơ thủ xuất sắc nhất chặng 2 PBA mùa này diễn ra vào ngày 11.6.

Đình Nại là cơ thủ Việt Nam duy nhất góp mặt ở tứ kết, và bây giờ là bán kết. Anh vẫn đang miệt mài đi tìm chức vô địch PBA Tour đầu tiên trong sự nghiệp. Thành tích tốt nhất của cơ thủ sinh năm 1981 tại giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc đến lúc này là vị trí á quân vào năm 2023.

Phần thưởng dành cho nhà vô địch một chặng đấu của giải PBA lên đến 100 triệu won, tương đương 1,725 tỉ đồng.

Tin liên quan

Billiards: Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh đấu trí căng thẳng ở World Cup Thổ Nhĩ Kỳ

Billiards: Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh đấu trí căng thẳng ở World Cup Thổ Nhĩ Kỳ

Hôm nay (8.6), World Cup billiards Ankara 2026 chính thức khởi tranh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại giải đấu này, carom 3 băng Việt Nam góp mặt với những cái tên hàng đầu như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh...

Billiards: Nhiều cú sốc ở vòng knock-out, Bao Phương Vinh dừng chân đầy tiếc nuối

Billiards: 3 cơ thủ Việt Nam sang Hàn Quốc tranh tài, lập kỷ lục quân số

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Ngô Đình Nại PBA carom 3 băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận