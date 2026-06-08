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Thể thao Các môn khác

Billiards: Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh đấu trí căng thẳng ở World Cup Thổ Nhĩ Kỳ

Thu Bồn
Thu Bồn
08/06/2026 10:35 GMT+7

Hôm nay (8.6), World Cup billiards Ankara 2026 chính thức khởi tranh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại giải đấu này, carom 3 băng Việt Nam góp mặt với những cái tên hàng đầu như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh...

Sau Bogota (Colombia) và TP.HCM (Việt Nam), điểm dừng chân tiếp theo của World Cup billiards trong năm 2026 là Ankara – Thổ Nhĩ Kỳ, khởi tranh vào ngày 8.6 và kết thúc vào ngày 14.6. Việc phân bổ vị trí thi đấu tại giải này căn cứ vào bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) được cập nhật vào tháng 4.2026.

Trần Quyết Chiến ra sân ở vòng 32 cơ thủ

Theo bảng xếp hạng kể trên, Trần Thanh Lực và Trần Quyết Chiến được đặc cách xuất hiện kể từ vòng đấu chính (32 cơ thủ) vì họ nằm trong tốp 14 người đứng đầu. Đến ngày 12.6, Quyết Chiến và Thanh Lực mới xuất trận. Bảng đấu và đối thủ đầu tiên của 2 VĐV Việt Nam tại vòng đấu chính cũng đã được xác định.

Billiards: Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh đấu trí căng thẳng ở World Cup Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến từng đoạt vị trí á quân tại World Cup billiards Ankara 2025

ẢNH: P.L

Trần Quyết Chiến nằm tại bảng F. Đối thủ đầu tiên của anh là Sameh Sidhom (Ai Cập). Đây là cái tên quen mặt với các cơ thủ và người hâm mộ billiards carom 3 băng Việt Nam. Trước đây, Quyết Chiến và Sidhom cũng được xem là có nhiều duyên nợ, khi thường xuyên gặp nhau ở các giải đấu quốc tế.

Trong đó, đáng nhớ nhất là ở 2 trận chung kết, lần lượt tại World Cup billiards Porto năm 2023 và Bogota 2024. Quyết Chiến đều giành chiến thắng thuyết phục trước Sidhom để đăng quang chức vô địch.

Billiards: Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh đấu trí căng thẳng ở World Cup Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 2.

Trần Thanh Lực là 1 trong 2 tay cơ Việt Nam được đặc cách xuất hiện từ vòng đấu chính của World Cup billiards Ankara 2026

ẢNH: P.L

Trần Thanh Lực nằm ở bảng H với Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ). Các đối thủ còn lại ở bảng đấu sẽ được xác định sau khi các vòng loại kết thúc.

Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh ra quân ở vòng loại cuối, sẽ lấy vé vào vòng đấu chính nếu giành được ngôi nhất bảng hoặc có mặt trong tốp 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nguyễn Hoàn Tất, Phạm Quốc Thuận, Nguyễn Đình Luân bắt đầu từ vòng loại thứ hai. Nguyễn Chí Long ra sân từ vòng loại thứ ba.


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