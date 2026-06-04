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Thể thao Các môn khác

Billiards: Chiêm Hồng Thái giành ngôi nhất bảng, hội ngộ Trần Quyết Chiến ở vòng chung kết

Thu Bồn
Thu Bồn
04/06/2026 20:56 GMT+7

Chiêm Hồng Thái vượt qua vòng 2 của giải billiards HBSF Tour 1 - cúp MIN Table 2026 với ngôi nhất bảng. Cơ thủ sinh năm 1999 sẽ hội ngộ với các đàn anh như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh... tại vòng chung kết.

Nội dung carom 3 băng của giải HBSF Tour 1 năm 2026 có vòng loại và vòng đấu chính. Trong đó, vòng đấu chính có vòng 1, vòng 2 và vòng 3. Các cơ thủ có vị trí cao trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiads & Snooker TP.HCM (HBSF) sẽ được đặc cách xuất hiện từ vòng 1 (hạng 33 đến 64), vòng 2 (hạng 17 đến 32) và vòng 3 (hạng 1 đến 16).

Chiêm Hồng Thái nhất bảng nhờ chỉ số phụ

Vòng 2 diễn ra trong ngày 4.6. Tâm điểm của ngày thi đấu này là màn ra quân của Chiêm Hồng Thái - cơ thủ vừa giành danh hiệu á quân World Cup billiards TP.HCM 2025 cách đây không lâu.

Tay cơ sinh năm 1999 có thành tích 1 thắng 1 thua sau 2 trận. Anh thắng Nguyễn Văn Chung 35-17 sau 19 lượt cơ, nhưng để thua Nguyễn Tự Siêu 32-35 sau 29 lượt cơ. Phong độ của Chiêm Hồng Thái tại vòng 2 là chưa thực sự tốt, nhưng chừng đó là đủ để cơ thủ này giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Cả ba VĐV ở bảng D đều có thành tích 1 thắng 1 thua. Tuy nhiên, Hồng Thái xếp nhất bảng nhờ có hiệu suất ghi điểm cao hơn so với 2 người còn lại.

Billiards: Chiêm Hồng Thái giành ngôi nhất bảng, hội ngộ Trần Quyết Chiến ở vòng chung kết- Ảnh 1.

Chiêm Hồng Thái chưa đạt phong độ cao ở vòng 2 nhưng đã giành vé vào vòng trong

ẢNH: P.L

Những gương mặt đáng chú ý khác cũng vượt qua vòng 2 còn có Nguyễn Hoàn Tất (có thành tích tốt nhất, với hiệu suất ghi điểm 2,121), Đoàn Minh Kiệt, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Mai Tân Huyên...

Trần Quyết Chiến ra quân

Vòng 3 được xem như vòng chung kết (VCK) của giải HBSF Tour 1 năm 2026, với sự góp mặt của 32 cơ thủ được chia đều vào 8 bảng đấu. Trong đó, những VĐV có thứ hạng cao như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự... được cách xuất hiện từ vòng này.

VCK thi đấu từ sáng 5.6. Tại mỗi bảng, các cơ thủ đánh vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đấu knock-out, sau đó là tứ kết, bán kết và chung kết.

Billiards: Chiêm Hồng Thái giành ngôi nhất bảng, hội ngộ Trần Quyết Chiến ở vòng chung kết- Ảnh 2.

Trần Quyết Chiến xuất trận tại VCK của HBSF Tour 1

ẢNH: P.L

Trần Quyết Chiến nằm ở bảng C với "lão tướng" Lý Thế Vinh, Đỗ Nguyễn Trung Hậu và Phạm Hùng Cường. Bao Phương Vinh ở bảng B với Lê Văn Thái, Đoàn Minh Kiệt và Trương Quang Hào. Nguyễn Trần Thanh Tự ở bảng A với Hồ Quan Thái, Nguyễn Hoàn Tất và Hồ Hoàng Hùng.

Chiêm Hồng Thái ở bảng E với Đinh Quang Hải, Phạm Quốc Thích và Phạm Quốc Thuận. Trần Thanh Lực ở bảng H với Ngô Lê Duy, Đinh Duy Tuấn và Mai Tân Huyên.

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