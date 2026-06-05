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Thể thao Các môn khác

Billiards: Trần Quyết Chiến bất ngờ bị loại sớm, Bao Phương Vinh ngược dòng vào knock-out

Thu Bồn
Thu Bồn
05/06/2026 20:13 GMT+7

Trần Quyết Chiến dừng chân sớm đầy bất ngờ tại vòng 32 giải billiards HBSF Tour 1 - cúp MIN Table 2026. Trong khi đó, Bao Phương Vinh giành vé vào vòng knock-out với màn ngược dòng ngoạn mục ở trận quyết định.

Vòng 32 cơ thủ giải billiards HBSF Tour 1 năm 2026 tranh tài trong ngày 5.6. Những cơ thủ tốp đầu thế giới trong hệ thống của UMB như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh… ra quân từ vòng đấu này.

Trần Quyết Chiến để thua "lão tướng" Lý Thế Vinh ở trận quyết định

Trần Quyết Chiến bất ngờ dừng chân sớm, với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Quyết Chiến hòa ở trận ra quân trước Phạm Hùng Cường. Cơ thủ gốc Hà Tĩnh có sê-ri 13 để thắng Đỗ Nguyễn Trung Hậu 40-38. Nhưng ở lượt trận hạ màn, tay cơ số 1 Việt Nam lại để thua "lão tướng" Lý Thế Vinh 25-40, sau 21 lượt cơ.

Cán đích bảng C với vị trí thứ ba, Trần Quyết Chiến không thể giành vé đi tiếp vào vòng 16 cơ thủ.

Trong khi đó, Bao Phương Vinh thể hiện phong độ khá ổn định và thẳng tiến vào vòng đấu knock-out với thành tích 2 thắng, 1 thua. Đáng chú ý nhất là ở trận đấu quyết định gặp Đoàn Minh Kiệt ở lượt cuối, Bao Phương Vinh trong thế bị dẫn điểm đã tung sê-ri 13 điểm để tạo bước ngoặt và ngược dòng thành công.

Billiards: Trần Quyết Chiến bất ngờ bị loại sớm, Bao Phương Vinh ngược dòng vào knock-out- Ảnh 1.

Bao Phương Vinh ngược dòng ngoạn mục ở trận đấu quyết định để giành vé đi tiếp

ẢNH: P.L

Tay cơ gốc Bình Dương (cũ) thắng Đoàn Minh Kiệt với điểm số chung cuộc 40-22, sau 19 lượt cơ. Qua đó, Phương Vinh giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng B.

Chiêm Hồng Thái tiến vào vòng 16 với thành tích 1 thắng, 2 hòa. Trần Thanh Lực cũng giành vé đi tiếp với thành tích 3 trận toàn thắng tại bảng H. Nhà vô địch World Cup billiards Bogota lần lượt đánh bại Mai Tân Huyên, Ngô Lê Duy và Đinh Duy Tuấn.

Trần Thanh Lực cũng là cơ thủ có thành tích xuất sắc nhất ở vòng 32, với hiệu suất ghi điểm 1,905. Anh có sê-ri cao nhất là 12 điểm.

Billiards: Trần Quyết Chiến bất ngờ bị loại sớm, Bao Phương Vinh ngược dòng vào knock-out- Ảnh 2.

Trần Thanh Lực thể hiện phong độ cao

ẢNH: P.L

Vòng 16 cơ thủ tranh tài vào ngày 6.6. Các VĐV góp mặt gồm: Trần Thanh Lực, Lê Quốc Hồ, Nguyễn Hoàn Tất, Lý Thế Vinh, Phạm Quốc Thích, Bao Phương Vinh, Trần Văn Ngân, Nguyễn Chí Long (nhất bảng), Lê Văn Thái, Nguyễn Nhất Hòa, Võ Quốc Thắng, Hồ Quan Thái, Chiêm Hồng Thái, Phạm Hùng Cường, Mai Tân Huyên, Nguyễn Thanh Tùng.


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