Lịch thi đấu billiards ngày 5.6:Trần Quyết Chiến gặp 'lão tướng', loạt cao thủ Việt Nam xuất trận

Trần Quyết Chiến ra quân

Vòng chung kết (VCK) giải billiards HBSF Tour 1 - cúp MIN Table 2026 tranh tài từ ngày 5.6. Những cơ thủ tốp đầu thế giới trong hệ thống của UMB như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh… ra quân từ vòng đấu này.

Trần Quyết Chiến nằm ở bảng C với "lão tướng" của carom 3 băng Việt Nam Lý Thế Vinh, Đỗ Nguyễn Trung Hậu và Phạm Hùng Cường. Ở độ tuổi U.70, cơ thủ Lý Thế Vinh vẫn rất tích cực chinh chiến ở các giải đấu quốc nội và thường xuyên tạo ra những bất ngờ.

Ở trận ra quân tại giải đấu này, Quyết Chiến chạm trán Hùng Cường lúc 9 giờ. Cơ thủ số 1 Việt Nam tiếp tục thi đấu 2 lượt trận tiếp theo vào lúc 12 giờ và 16 giờ.

Trần Quyết Chiến được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ cao ở giải đấu lần này ẢNH: P.L

Nguyễn Trần Thanh Tự ở bảng A với Hồ Quan Thái, Nguyễn Hoàn Tất và Hồ Hoàng Hùng. Bao Phương Vinh ở bảng B với Lê Văn Thái, Đoàn Minh Kiệt và Trương Quang Hào. Các cặp đấu thuộc bảng A và B sẽ diễn ra vào khung giờ: 9 giờ, 13 giờ và 16 giờ.

Chiêm Hồng Thái ở bảng E với Đinh Quang Hải, Phạm Quốc Thích và Phạm Quốc Thuận. Trần Thanh Lực ở bảng H với Ngô Lê Duy, Đinh Duy Tuấn và Mai Tân Huyên. Các cặp đấu thuộc bảng E và H diễn ra vào khung giờ: 10 giờ 30, 13 giờ 30 và 17 giờ 30.

Cơ thủ Lý Thế Vinh là một trong những người đi đầu của phong trào carom 3 băng Việt Nam ẢNH: P.L

Vòng đấu này quy tụ 32 cơ thủ, được chia đều vào 8 bảng đấu. Các cơ thủ đánh vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đấu knock-out, sau đó là tứ kết, bán kết và chung kết.

Sôi động ở đấu trường PBA

Hôm nay (5.6) là ngày thi đấu cực kỳ sôi động đối với người hâm mộ carom 3 băng Việt Nam. Bên cạnh giải đấu quốc nội, hàng loạt cơ thủ đẳng cấp của Việt Nam cũng sẽ ra sân tranh tài ở chặng 2 giải PBA 2026-2027.

6 cơ thủ Việt Nam có những màn chạm trán nảy lửa tại vòng 128 (đấu loại trực tiếp). 11 giờ: Nguyễn Huỳnh Phương Linh gặp Kim Jeong-ho (Hàn Quốc). 16 giờ: Nguyễn Quốc Nguyện gặp Nguyễn Trần Thanh Tạo, Ngô Đình Nại gặp Ma Won-hee (Hàn Quốc), Đào Văn Ly gặp Yusuke Mori (Nhật Bản). 21 giờ: Thón Viết Hoàng Minh gặp Daniel Sanchez (Tây Ban Nha).

Lịch thi đấu của các cơ thủ Việt Nam tại PBA Tour ẢNH: PBA VIỆT NAM

2 cơ thủ Việt Nam khác là Trần Đức Minh và Mã Minh Cẩm cũng thi đấu tại vòng 128, nhưng ra sân vào ngày 6.6.