Billiards: Nhiều cú sốc ở vòng knock-out, Bao Phương Vinh dừng chân đầy tiếc nuối

Những nhà vô địch, á quân World Cup billiards đã bị loại

Ngày 6.6, giải billiards HSBF Tour 1 năm 2026 tranh tài vòng 16 và tứ kết. Những cuộc đấu knock-out thiếu vắng Trần Quyết Chiến, khi anh đã bị loại sớm từ vòng 32. Những cơ thủ tốp đầu Việt Nam vẫn còn hiện diện là Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái…

Vòng đấu loại trực tiếp chứng kiến nhiều cú sốc, khi các tay cơ tên tuổi đều nhận thất bại trước đối thủ kém danh tiếng hơn. Tại vòng 16, nhà vô địch World Cup billiards Bogota Trần Thanh Lực đã nhận thất bại 28-40 trước Nguyễn Thanh Tùng. Đương kim á quân World Cup billiards TP.HCM Chiêm Hồng Thái cũng để thua 27-40 trước "lão tướng" U.70 Lý Thế Vinh.

Bao Phương Vinh dừng chân ở vòng tứ kết giải billiards HBSF Tour 1 năm 2026 ẢNH: P.L

Bao Phương Vinh bị đối thủ thắng ngược dòng

Bao Phương Vinh vượt qua vòng 16 cơ thủ, khi giành chiến thắng cách biệt 40-22 trước Võ Quốc Thắng và tiến vào tứ kết. Trong số các cơ thủ Việt Nam thường xuyên tranh tài tại đấu trường quốc tế, Phương Vinh là người có phong độ ổn định và tiến sâu nhất tại giải HBSF Tour 1 năm nay.

Nhưng đến vòng đấu dành cho 8 cơ thủ xuất sắc nhất, nhà vô địch World Championship 2023 đã nhận thất bại tiếc nuối với điểm số 32-40 trước "ngựa ô" Phạm Hùng Cường. Bao Phương Vinh dẫn điểm trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, Hùng Cường đã bất ngờ tung sê-ri để bứt tốc trong quãng cuối và thắng ngược đầy ngoạn mục.

Hùng Cường được xem là một trong những hiện tượng thú vị tại giải đấu lần này. Trước đó ở vòng 32, cơ thủ này cũng từng gây bất ngờ khi cầm hòa Trần Quyết Chiến, trong trận đấu mà anh thậm chí đã chạm 40 điểm trước.

Phạm Hùng Cường có phong độ cao tại giải đấu lần này. Anh hòa Trần Quyết Chiến ở vòng 32, sau đó thắng Bao Phương Vinh ở tứ kết ẢNH: P.L

Vòng bán kết giải HBSF Tour 1 năm 2026 tranh tài vào trưa 7.6 mà không có sự góp mặt của các cơ thủ Việt Nam thuộc tốp 20 bảng xếp hạng thế giới. Hai cặp đấu bán kết gồm: Nguyễn Chí Long gặp Hồ Quan Thái, Phạm Hùng Cường chạm trán Nguyễn Nhất Hòa, đều vào lúc 11 giờ 30 tại nhà thi đấu Phú Thọ (P.Phú Thọ, TP.HCM).

Hai cơ thủ giành chiến thắng bán kết sẽ tiến vào trận đấu tranh chức vô địch diễn ra vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày.