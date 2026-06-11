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Thể thao Các môn khác

Lịch đấu billiards hôm nay: Bao Phương Vinh xuất trận, Ngô Đình Nại tranh vé chung kết

Thu Bồn
Thu Bồn
11/06/2026 06:18 GMT+7

Hôm nay (11.6), Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái sẽ xuất trận tại World Cup billiards Ankara 2026. Trong khi đó, Ngô Đình Nại ra sân để tranh tấm vé vào chơi chung kết PBA Tour.

Bảng đấu có 2 cơ thủ Việt Nam

World Cup billiards Ankara 2026 đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, hôm nay sẽ thi đấu vòng loại cuối cùng. Tại vòng đấu này, carom 3 băng Việt Nam có 3 đại diện góp mặt tranh tài gồm Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái (được ấn định từ đầu) và Nguyễn Chí Long (vượt qua vòng loại thứ ba).

Bao Phương Vinh ở bảng C với Nguyễn Chí Long và Dimitrios Seleventas (Hy Lạp). Ngay ở trận đầu tiên của bảng đấu lúc 14 giờ (theo giờ Việt Nam), Phương Vinh sẽ chạm trán Chí Long. Hai lượt trận tiếp theo của bảng C tranh tài lúc 17 giờ và 20 giờ.

Lịch đấu billiards hôm nay: Bao Phương Vinh xuất trận, Ngô Đình Nại tranh vé chung kết- Ảnh 1.

Bao Phương Vinh từng đoạt vị trí á quân tại World Cup billiards Ankara năm 2024

ẢNH: P.L

Chiêm Hồng Thái ở bảng D với Riad Nady (Ai Cập) và Maxime Panaia (Pháp). Hồng Thái đấu trận ra quân lúc 17 giờ. Cơ thủ sinh năm 1999 bước vào trận quyết định lúc 20 giờ.

Vòng loại thứ tư gồm 36 cơ thủ, chia đều vào 12 bảng. Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 12 cơ thủ đứng đầu bảng và 3 cái tên nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé góp mặt ở vòng đấu chính (vòng 32) của World Cup billiards Ankara 2026 – nơi quy tụ những ngôi sao hàng đầu như Trần Quyết Chiến, Cho Myung-woo, Dick Jaspers, Trần Thanh Lực…

Ngô Đình Nại gặp cựu số 1 thế giới

Tại chặng 2 giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA) mùa 2026-2027, Ngô Đình Nại là cơ thủ Việt Nam duy nhất vào đến bán kết. Theo đó, Đình Nại sẽ chạm trán với cựu số 1 thế giới trên hệ thống UMB là Kim Jun-tae (Hàn Quốc).

Trận đấu này diễn ra lúc 13 giờ 30 hôm nay (11.6, theo giờ Việt Nam).

Lịch đấu billiards hôm nay: Bao Phương Vinh xuất trận, Ngô Đình Nại tranh vé chung kết- Ảnh 2.

Tại tứ kết, Ngô Đình Nại "phục thù" thành công trước Kang Min-gu (Hàn Quốc). Chính Kang là người đã đánh bại Đình Nại ở trận chung kết mùa giải 2022-2023

ẢNH: N.T

Cặp bán kết còn lại lúc 10 giờ 30 là màn so tài giữa 2 cơ thủ người Hàn Quốc: Shin Jung-ju và thần đồng Kim Young-won.

Hai cơ thủ giành chiến thắng ở bán kết sẽ tiếp tục bước vào trận chung kết tranh chức vô địch vào chiều cùng ngày.

Ngô Đình Nại đang đứng trước cơ hội lớn để tái lập thành tích vào đến trận chung kết ở mùa giải 2022-2023. Tay cơ sinh năm 1981 của Việt Nam cũng đang miệt mài tìm kiếm chức vô địch PBA Tour đầu tiên trong sự nghiệp, kể từ khi rời UMB để chuyển sang thi đấu tại PBA.

Phần thưởng dành cho nhà vô địch một chặng đấu của giải PBA lên đến 100 triệu won, tương đương 1,725 tỉ đồng.

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