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Thể thao Các môn khác

Billiards: Bao Phương Vinh ngược dòng ngoạn mục vào VCK, Ngô Đình Nại á quân PBA

Thu Bồn
Thu Bồn
11/06/2026 23:48 GMT+7

Bao Phương Vinh đã tạo ra màn ngược dòng đầy ngoạn mục ở trận đấu quyết định để giành vé vào VCK World Cup billiards Ankara 2026. Trong khi đó tại đấu trường PBA của Hàn Quốc, Ngô Đình Nại chưa thể 'phá dớp' về nhì.

2 cơ thủ Việt Nam vượt qua vòng loại cuối World Cup billiards

Vòng loại cuối World Cup billiards Ankara 2026 (Thổ Nhĩ Kỳ) diễn ra trong ngày 11.6. Tại vòng đấu này, Việt Nam có 3 đại diện gồm Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái (được ấn định từ đầu) và Nguyễn Chí Long (vượt qua vòng loại thứ ba).

Bao Phương Vinh đã vượt qua vòng loại cuối với ngôi đầu bảng C. Ở trận ra quân, cơ thủ gốc Bình Dương (cũ) có sê-ri 10 và 8, để thắng thuyết phục đồng hương Nguyễn Chí Long với điểm số 40-21, sau 17 lượt cơ.

Billiards: Bao Phương Vinh ngược dòng ngoạn mục vào VCK, Ngô Đình Nại á quân PBA- Ảnh 1.

Bao Phương Vinh có màn ngược dòng ngoạn mục, vượt qua vòng loại cuối với thành tích toàn thắng

ẢNH: P.L

Đến trận đấu quyết định, Phương Vinh nhập cuộc không tốt trước Dimitrios Seleventas (Hy Lạp) và bị đối thủ dẫn điểm. Cơ thủ người Hy Lạp tạo ra khoảng cách khá an toàn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhưng đến cuối trận, đại diện Việt Nam bất ngờ thi đấu bùng nổ với sê-ri 11 để lật ngược thế cờ, vươn lên dẫn 33-32.

Ở lượt cơ 21, Bao Phương Vinh lạnh lùng ghi 7 điểm để thắng chung cuộc 40-32. Trong số những cái tên vượt qua vòng loại thứ tư, Phương Vinh là người có thành tích tốt nhất với hiệu suất ghi điểm trung bình 2,105 (tổng 2 trận).

Tại bảng D, Chiêm Hồng Thái cũng giành vé đi tiếp với ngôi đầu. Tay cơ sinh năm 1999 ra quân thuận lợi bằng chiến thắng cách biệt 40-19 trước Nady (Ai Cập), sau 21 lượt cơ. Tuy nhiên, khó khăn đã đến với Hồng Thái khi anh bước vào trận đấu quyết định gặp Panaia (Pháp).

Billiards: Bao Phương Vinh ngược dòng ngoạn mục vào VCK, Ngô Đình Nại á quân PBA- Ảnh 2.

Chiêm Hồng Thái thoát hiểm ở những lượt cơ cuối, cũng giành vé vào VCK World Cup billiards Ankara 2026

ẢNH: P.L

Cơ thủ người Pháp thi đấu cực kỳ ổn định và dẫn điểm xuyên suốt trận đấu. Trong khi đó, Chiêm Hồng Thái không có phong độ tốt nhất, đồng thời đối mặt thế trận khá bế tắc với những hình bi xấu. Nếu để thua, Hồng Thái sẽ có nguy cơ phải dừng bước sớm.

Trước tình thế khó khăn, đại diện Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh khi bám đuổi quyết liệt trong quãng cuối và có được trận hòa 40-40, nhờ lượt cơ đề-pa hậu ghi 2 điểm. Trận hòa này giúp Hồng Thái tiến vào VCK với ngôi đầu bảng D.

Như vậy, tại VCK (32 cơ thủ) World Cup billiards Ankara 2026, carom 3 băng Việt Nam có 4 cái tên tranh tài là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái. Vòng 32 diễn ra ngày 12.6.

Ngô Đình Nại để thua thần đồng Hàn Quốc

Tại chung kết chặng 2 giải PBA mùa 2026-2027 diễn ra tối 11.6 tại Hàn Quốc, Ngô Đình Nại chạm trán với tay cơ 19 tuổi người Hàn Quốc Kim Young-won. Trước đó ở bán kết, cơ thủ Việt Nam đã thi đấu vô cùng thăng hoa, khi thắng chóng vánh cựu số 1 thế giới (trên bảng xếp hạng UMB) là Kim Jun-tae với tỷ số 4-0.

Dù vậy, Đình Nại đã không thể duy trì được phong độ cao nhất ở trận đấu tranh chức vô địch. Tay cơ sinh năm 1981 để thua chung cuộc 2-4 trước Kim Young-won. Thần đồng Hàn Quốc có chức vô địch thứ 4 ở đấu trường PBA, nhận 100 triệu won tiền thưởng (tương đương 1,72 tỉ đồng). Trong khi đó, Đình Nại lần thứ hai cán đích ở vị trí á quân PBA, nhận 34 triệu won (khoảng 585 triệu đồng).

Ngô Đình Nại chưa thể "phá dớp" về nhì. Ở đấu trường UMB, anh từng thua ngược đầy tiếc nuối trước Trần Quyết Chiến ở chung kết World Cup billiards TP.HCM năm 2018. Sau khi chuyển sang PBA, tay cơ sinh năm 1981 cũng từng vào đến chung kết năm 2023, nhưng đã để thua Kang Min-gu (Hàn Quốc).

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