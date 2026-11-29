Chiều 29.11, Trần Thanh Lực (TP.HCM) chạm trán Nguyễn Nhất Hòa (Gia Lai) ở trận đấu thuộc khuôn khổ bán kết nội dung carom 3 băng đơn nam môn billiards & snooker Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Thanh Lực với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn được đánh giá cao hơn trong màn so tài này. Tuy nhiên, Nhất Hòa cũng là đối thủ sừng sỏ, thi đấu đầy bản lĩnh ở các giải quốc nội.

Nhất Hòa thi đấu bùng nổ trong hiệp 2

Trần Thanh Lực kiểm soát thế trận trong hiệp 1. Đại diện TP.HCM có sê-ri 7 và cũng là người đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao với điểm số 20-14, ở lượt cơ thứ 13.

Trận đấu "nóng" lên ngay từ những lượt cơ đầu tiên ở hiệp 2, chứng kiến sự bùng nổ của Nguyễn Nhất Hòa. Ngay sau giờ nghỉ, tay cơ đơn vị Gia Lai đã "phản công" bằng sê-ri 6 điểm, quân bình cách biệt 20-20.

Trần Thanh Lực không thể chinh phục tấm HCV carom 3 băng đại hội ẢNH: P.L

Ở lượt cơ thứ 14, Thanh Lực có sê-ri 6 để tái lập cách biệt, dẫn 26-20. Đến lượt cơ 15, Nhất Hòa tiếp tục "đáp trả" bằng sê-ri 7 điểm và vươn lên dẫn ngược 27-26. Đây cũng là bước ngoặt lớn nhất khiến cục diện trận đấu đảo chiều.

Trong giai đoạn nước rút, Nhất Hòa cho thấy sự chuẩn xác và ổn định ở những pha ra cơ, ghi điểm đều đặn để tiến về đích. Chung cuộc, cơ thủ đơn vị Gia Lai vượt qua Trần Thanh Lực với điểm số 40-34, sau 26 lượt cơ.

Nguyễn Nhất Hòa là cơ thủ đáng gờm ở những giải đấu quốc nội ẢNH: P.L

Nguyễn Nhất Hòa giành quyền góp mặt ở trận chung kết carom 3 băng đơn nam. Ở trận tranh chức vô địch vào ngày 30.11, Nhất Hòa chạm trán Đoàn Minh Kiệt (Bắc Ninh). Trước đó, Đoàn Minh Kiệt đã đánh bại Nguyễn Văn Tài (Đà Nẵng) 40-27 ở trận bán kết.

Như vậy, đơn vị TP.HCM không còn đại diện trong ngày thi đấu cuối cùng (30.11) của môn billiards & snooker. Ở bán kết nội dung pool 10 bi diễn ra chiều 29.11, Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao) để thua 7-8 trước Đỗ Thế Kiên (Hà Nội).

Cũng trong chiều 29.11, Lê Hoàng Mai Phước và Nguyễn Tăng Đoàn Anh Dũng (TP.HCM) giành chiến thắng 2-1 trước Nguyễn Thanh Bình/Lê Tiến Hùng (Đà Nẵng). Chiến thắng này giúp đội tuyển billiards & snooker TP.HCM có thêm 1 tấm HCV ở nội dung billiards Anh đôi nam.











