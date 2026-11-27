Cơ thủ U.60 thể hiện bản lĩnh

Ngày 27.11, môn billiards & snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của các cơ thủ TP.HCM ở nội dung billiards Anh đơn nam. Dù đây không phải là nội dung được đặt nhiều kỳ vọng giành HCV, nhưng 2 cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn và Lê Hoàng Mai Phước đã xuất sắc vào đến trận chung kết.

Trước đó ở vòng bán kết, Lê Hoàng Mai Phước có màn ngược dòng kịch tính trước Nguyễn Thanh Bình (Đà Nẵng). Sau khi thắng 100/39 ở ván đầu tiên, Mai Phước để thua lại 2 ván liên tiếp với tỷ số 83/100 và 44/100. Trước áp lực lớn, đại diện TP.HCM thể hiện bản lĩnh đúng lúc khi thắng 100/47 ở ván 4, trước khi áp đảo đối thủ với điểm số 100/15 trong ván quyết định, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

"Lão tướng" U.60 Trần Lê Anh Tuấn thể hiện sự bền bỉ đáng nể trong ngày thi đấu cuối cùng của nội dung billiards Anh đơn nam ẢNH: P.L

Ở trận bán kết còn lại, Trần Lê Anh Tuấn trải qua màn so tài kéo dài gần 5 tiếng rưỡi trước Hồ Đức Thiện (Hà Nội). Anh Tuấn dẫn trước 2-0, nhưng sau đó bị đối thủ gỡ hòa 2-2. Chung cuộc, tay cơ sinh năm 1971 của đơn vị TP.HCM giành chiến thắng kịch tính 3-2. Tỷ số các ván đấu lần lượt là: 100/93, 100/25, 91/100, 66/100 và 100/49.

Nhận 300 triệu đồng tiền thưởng

Bước vào trận chung kết diễn ra chiều cùng ngày, Anh Tuấn gặp không ít khó khăn trước người đồng đội Mai Phước. Cơ thủ 55 tuổi để thua 43-100 ở ván mở màn. Bất chấp việc đã trải qua trận bán kết kéo dài gần 5 tiếng rưỡi, Anh Tuấn vẫn cho thấy nền tảng thể lực, khả năng tập trung và bản lĩnh thi đấu đáng nể.

Cơ thủ 55 tuổi tung ra sê-ri 72 điểm để thắng 100/52 ở ván 2, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Đội tuyển billiards & snooker TP.HCM có tấm HCV đầu tiên của Trần Lê Anh Tuấn ẢNH: BTC

Hưng phấn sau khi san bằng cách biệt, Anh Tuấn tiếp tục giành chiến thắng sát nút 100/88 ở ván 3, trước khi khép lại trận chung kết bằng chiến thắng tuyệt đối 100/0 ở ván 4. Thắng Mai Phước chung cuộc 3-1 ở trận chung kết, Anh Tuấn xuất sắc bước lên bục cao nhất, giải "cơn khát vàng" cho đội tuyển billiards & snooker TP.HCM.

Với thành tích này, cơ thủ U.60 sẽ nhận tổng cộng 300 triệu đồng tiền thưởng. Trong đó, 240 triệu đồng là tiền thưởng chế độ, 20 triệu đồng tiền thưởng nóng từ Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF). Ngoài ra, Anh Tuấn nhận 5 triệu đồng từ ông Lương Khắc Tâm - Phó chủ tịch HBSF; 5 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị Thúy - Phó chủ tịch HBSF. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thúy còn trao thêm 30 triệu đồng cho cơ thủ Anh Tuấn - người mang về tấm HCV đầu tiên của đội tuyển billiards & snooker TP.HCM tại đại hội như đã treo thưởng trước đó.

2 nữ cơ thủ pool của TP.HCM giành HCĐ

Ở trận chung kết nội dung pool 9 bi đơn nữ diễn ra chiều cùng ngày, Dương Yến Vi (Hà Nội) giành chiến thắng 7-4 trước người đồng đội Tôn Nữ Huế Trân để bước lên ngôi vô địch. Huế Trân giành HCB, trong khi 2 nữ cơ thủ của TP.HCM là Bùi Xuân Vàng và Lê Hồng Nhung cùng giành HCĐ.

Ngày 28.11, môn billiards & snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tiếp tục diễn ra sôi động với các lượt trận tứ kết và bán kết nội dung billiards Anh đôi nam, vòng 16 cơ thủ nội dung pool 10 bi đơn nam và vòng 16 cơ thủ nội dung carom 3 băng đơn nam.

Đặc biệt, nội dung carom 3 băng đơn nam hứa hẹn thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ khi quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu Việt Nam. Hai đại diện của billiards TP.HCM tranh tài là Trần Thanh Lực và Nguyễn Hoàn Tất.