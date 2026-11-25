Dàn hảo thủ liên tiếp sẩy chân

Chiều 25.11, mục tiêu giành HCV của billiards TP.HCM một lần nữa bất thành ở nội dung carom 3 băng nữ. Trong trận chung kết tại nhà thi đấu Nguyễn Du, Lê Thị Ngọc Huệ (TP.HCM) đã để thua Nguyễn Thị Thu Hiền (Đà Nẵng) và đành chấp nhận tấm HCB. Ở trận này, Ngọc Huệ chạm "match point" trước, nhưng không thể dứt điểm và rốt cuộc phải thua ngược đầy đáng tiếc với điểm số 24-25.

Trước đó, cũng tại nội dung này, cú sốc lớn đã xảy ra ở vòng tứ kết. Nhà đương kim vô địch carom 3 băng châu Á Nguyễn Đức Yến Sinh (TP.HCM) bất ngờ nhận thất bại trước Nguyễn Thị Thu Hiền. Tay cơ của đơn vị Đà Nẵng sau đó duy trì phong độ ổn định để thẳng tiến tới chức vô địch.

Tay cơ của đơn vị TP.HCM Lê Thị Ngọc Huệ (bìa trái) lỡ HCV nội dung carom 3 băng nữ, khi để thua Thu Hiền (giữa) ở trận chung kết ẢNH: P.L

Kịch bản lỡ hẹn với tấm HCV của billiards TP.HCM cũng diễn ra ở nội dung carom 1 băng. Nguyễn Như Lê (TP.HCM) đang thể hiện phong độ cao để tiến vào chung kết, nhưng đã thua Vương Minh Thiện (Bắc Ninh) và đành ngậm ngùi về nhì.

Ở nội dung pool 9 bi đơn nam, niềm kỳ vọng số 1 của đơn vị TP.HCM là Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao) thậm chí dừng bước khá sớm từ vòng 16 cơ thủ. Người đánh bại Hoàng Sao là Chu Việt Hoàng (Bắc Ninh), cơ thủ sau đó đã xuất sắc bước lên bục cao nhất của nội dung này.

Có thể thấy, từ đầu giải đến nay, các tay cơ chủ lực và giàu kinh nghiệm của TP.HCM vẫn chưa đạt thành tích như mong đợi. Hai tay cơ đã góp mặt ở trận chung kết, nhưng billiards TP.HCM tính đến lúc này vẫn chưa thể sở hữu HCV.

Carom 3 băng là thế mạnh

Dù khởi đầu chưa như ý, billiards TP.HCM vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện thành tích trong những ngày tranh tài tiếp theo với sự góp mặt của các ngôi sao sáng giá. Từ ngày 26.11, nội dung pool 9 bi nữ chính thức khởi tranh. Ở nội dung này, Bùi Xuân Vàng được đánh giá rất cao và là ứng viên nặng ký nhất cho tấm HCV của đoàn TP.HCM.

Sang ngày 27.11, tâm điểm chú ý sẽ dồn về nội dung carom 3 băng nam. Đây được xem là nội dung thế mạnh của billiards TP.HCM. Hai cái tên đẳng cấp là Trần Thanh Lực và Nguyễn Hoàn Tất sẽ xuất trận. Đặc biệt, Thanh Lực với kinh nghiệm quốc tế dày dạn và từng vô địch World Cup billiards, là niềm kỳ vọng hàng đầu. Trước đó, Hoàn Tất và Thanh Lực đã vượt qua các ngôi sao của carom 3 băng Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh ở vòng sát hạch để giành suất dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Trần Thanh Lực sở hữu 1 chức vô địch World Cup billiards và từng về nhì giải World Championship 2024 ẢNH: P.L

Cuộc cạnh tranh cho tấm HCV nội dung carom 3 băng được đánh giá vô cùng khốc liệt. Ở thời điểm hiện tại, mặt bằng về trình độ giữa các cơ thủ không còn quá chênh lệch. Bên cạnh đó, những tay cơ Việt Nam đã chạm mặt nhau không ít lần tại các giải đấu quốc nội và đã hiểu rõ lối đánh của nhau. Chính vì vậy, các màn so tài ở nội dung carom 3 băng trở nên cực kỳ khó đoán.

Đến ngày 28.11, Hoàng Sao sẽ trở lại bàn đấu ở nội dung pool 10 bi nam. Đây là cơ hội để cơ thủ sinh năm 1987 lấy lại hình ảnh sau thất bại ở nội dung pool 9 bi, đồng thời hướng tới mục tiêu mang vàng về cho billiards TP.HCM.