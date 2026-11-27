Mã Minh Cẩm thua ván ra quân

Cuộc chạm trán giữa Mã Minh Cẩm và Kim Jun-tae được xem là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất tại vòng 32. Trước khi rời Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) để chuyển sang thi đấu tại giải chuyên nghiệp Hàn Quốc PBA vào đầu tháng 6.2025, Kim Jun-tae từng giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng UMB hồi tháng 5.2024 sau danh hiệu á quân World Cup billiards TP.HCM (giải đấu mà Trần Đức Minh lên ngôi vô địch).

Trong làng carom 3 băng, tay cơ sinh năm 1995 được biết đến với cái tên "ông hoàng sê-ri" nhờ lối đánh tấn công phóng khoáng và khả năng tung ra những sê-ri điểm lớn với tần suất cao. Đỉnh cao cho biệt danh này là tại World Cup billiards Seoul tháng 11.2024, nơi anh có sê-ri 28 điểm để cân bằng kỷ lục thế giới của các huyền thoại như Raymond Ceulemans, Frederic Caudron.

Mã Minh Cẩm là cơ thủ Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch PBA Tour, vào cuối năm 2022 ẢNH: P.L

Chạm trán đối thủ đáng gờm, Mã Minh Cẩm gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn nhập cuộc. Ngay ở ván đầu tiên, Kim Jun-tae tận dụng tốt các hình bi thuận lợi để áp đặt thế trận, khiến tay cơ Việt Nam nhận thất bại cách biệt 4/15.

Bị dẫn trước sau ván mở màn, Mã Minh Cẩm không hề nao núng. Bước sang ván 2, anh chủ động điều chỉnh nhịp độ, chắt chiu từng cơ hội ghi điểm và kiểm soát tốt các đường bi phòng ngự. Sự điềm tĩnh giúp đại diện Việt Nam giành chiến thắng 15/11, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số hòa 1-1.

Đà tâm lý thuận lợi tiếp tục được Mã Minh Cẩm phát huy mạnh mẽ ở ván 3. Ngay khi nhập cuộc, anh đã tung ra sê-ri 6 điểm để tạo lợi thế dẫn trước, buộc Kim Jun-tae rơi vào thế rượt đuổi. Duy trì sự ổn định cần thiết ở những lượt cơ cuối, Minh Cẩm khép lại ván đấu với cùng tỷ số 15/11, qua đó vươn lên dẫn ngược 2-1.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào ở ván 4. Trong thế không còn đường lùi, Kim Jun-tae bứt phá và vượt lên chạm "match point" (14 điểm), đứng trước cơ hội lớn để cân bằng tỷ số 2-2. Tuy nhiên, đúng ở thời khắc ngặt nghèo nhất, bản lĩnh của tay cơ Việt Nam đã lên tiếng. Tận dụng triệt để sai sót của đối thủ, Mã Minh Cẩm đã thắng ngược kịch tính 15/14, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 đầy thuyết phục.

Tại chặng thứ sáu PBA Tour 2026-2027, Mã Minh Cẩm là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt ở vòng 32 cơ thủ. Với màn ngược dòng giàu cảm xúc trước cựu số 1 thế giới của UMB, Minh Cẩm tiếp tục mang theo niềm kỳ vọng của người hâm mộ khi bước vào tranh tài tại vòng 16 cơ thủ, diễn ra trong ngày 27.11.