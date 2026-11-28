Sở hữu chức vô địch World Cup billiards cùng vị trí á quân giải vô địch thế giới (World Championship) 2024, Trần Thanh Lực được xem là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV nội dung carom 3 băng đơn nam.

Đại diện duy nhất của carom 3 băng TP.HCM tại tứ kết

Thanh Lực chạm trán Trần Quốc Vinh (Huế) ở trận đấu thuộc vòng 16 cơ thủ. Giai đoạn nhập cuộc chứng kiến thế trận giằng co giữa 2 VĐV. Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm đã giúp Thanh Lực ghi những sê-ri điểm số để bứt phá đúng thời điểm và chiếm thế chủ động.

Trần Thanh Lực đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao với điểm số 20-13. Ở hiệp 2, thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nhà vô địch World Cup billiards. Sau 28 lượt cơ, VĐV sinh năm 1990 giành chiến thắng chung cuộc với điểm số cách biệt 40-25 trước Trần Quốc Vinh. Ở trận đấu này, Thanh Lực có hai lần ghi sê-ri 6 điểm và một đường cơ ghi 5 điểm.

Trần Thanh Lực là niềm kỳ vọng duy nhất của billiards TP.HCM tại tứ kết nội dung carom 3 băng ẢNH: P.L

Vượt qua Trần Quốc Vinh một cách thuyết phục, Trần Thanh Lực chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết nội dung carom 3 băng đơn nam, tiếp tục hành trình săn vàng cho đội tuyển billiards & snooker TP.HCM trên sân nhà. Anh cũng là niềm kỳ vọng duy nhất của đơn vị chủ nhà tính đến lúc này, khi người đồng đội Nguyễn Hoàn Tất đã dừng bước. Ở trận đấu diễn ra cùng ngày, Nguyễn Hoàn Tất (TP.HCM) để thua 35-40 trước Đinh Thế Vĩnh (Thanh Hóa).

Kết quả của các cặp đấu còn lại thuộc vòng 16 cơ thủ: Nguyễn Quốc Thắng (Khánh Hòa) thắng Lê Minh Đức (Huế) 40-32, Nguyễn Văn Tài (Đà Nẵng) thắng Huỳnh Xuân Châu (Gia Lai) 40-24, Đoàn Minh Kiệt (Bắc Ninh) thắng Lê Minh Thuận (Đồng Nai) 40-25, Nguyễn Nhất Hòa (Gia Lai) thắng Nguyễn Duy Trung (Đà Nẵng) 40-16, Đỗ Nguyễn Trung Hậu (Thanh Hóa) thắng Châu Hồng Thái (Đồng Nai) 40-26, Nguyễn Xuân Thiện (Lâm Đồng) thắng Lê Quốc Trung (Bắc Ninh) 40-39.

Vòng tứ kết nội dung carom 3 băng đơn nam sẽ diễn ra vào sáng 29.11 tại nhà thi đấu Nguyễn Du: Trần Thanh Lực gặp Nguyễn Xuân Thiện, Nguyễn Nhất Hòa chạm trán Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Đinh Thế Vĩnh đụng độ Đoàn Minh Kiệt, Nguyễn Quốc Thắng đọ sức Nguyễn Văn Tài.

Bốn cơ thủ giành chiến thắng ở tứ kết sẽ tiếp tục tranh tài tại bán kết diễn ra chiều 29.11.

Hoàng Sao vào tứ kết pool 10 bi

Ở nội dung pool 10 bi đơn nam, Dương Quốc Hoàng cũng được kỳ vọng sẽ mang về thành tích cao cho đơn vị TP.HCM. Trong ngày 28.11, cơ thủ có biệt danh Hoàng Sao lần lượt đánh bại Lương Văn Nam (Nghệ An) với tỷ số 8-6 và Phan Văn Kiên (Đà Nẵng) với tỷ số 8-2.

Hoàng Sao đã giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết nội dung pool 10 bi đơn nam. Anh sẽ chạm trán Lâm Hoàng Minh (Cần Thơ) vào sáng 29.11 để tranh vé vào bán kết.

Tại nội dung billiards Anh đôi nam, 2 cơ thủ của đơn vị TP.HCM là Lê Hoàng Mai Phước cùng Nguyễn Tăng Đoàn Anh Dũng đã giành vé góp mặt ở trận chung kết, diễn ra vào chiều 29.11.