Billiards: Mã Minh Cẩm thua ngược tiếc nuối cựu vô địch thế giới, lỡ chung kết

Chiều 28.10, Mã Minh Cẩm ra sân ở trận đấu thuộc vòng bán kết gặp Daniel Sanchez (Tây Ban Nha). Đây là thử thách cực lớn đối với cơ thủ Việt Nam. Sanchez là tên tuổi kỳ cựu của làng billiards carom 3 băng thế giới. Trước khi chuyển sang PBA, tay cơ sinh năm 1974 sở hữu 15 chức vô địch World Cup billiards và 4 lần lên ngôi tại giải vô địch thế giới (World Championship) của UMB. Khi đến xứ sở kim chi, ông cũng đã từng vô địch tại một chặng đấu PBA vào năm 2024.

Mã Minh Cẩm 2 lần vượt lên dẫn trước

Trước đối thủ cực mạnh, Mã Minh Cẩm đã thi đấu rất thăng hoa trong nửa đầu trận. Ở nhiều thời điểm, cơ thủ Việt Nam khiến cho người hâm mộ có cảm giác rằng anh cứ ra cơ là sê-ri xuất hiện. Minh Cẩm hai lần vượt lên dẫn trước, lần lượt 1-0 và 2-1. Phía ngược lại, Sanchez đã chứng minh được bản lĩnh của một cơ thủ hàng đầu thế giới, khi thi đấu không hề nao núng và bám đuổi quyết liệt, san bằng tỷ số 1-1 và 2-2.

Mã Minh Cẩm thi đấu thăng hoa trong những ván đầu nhưng thua ngược đáng tiếc. Tính đến lúc này, anh vẫn cơ thủ Việt Nam duy nhất từng vô địch một chặng đấu tại PBA ẢNH: CMH

Trong ván đấu thứ 5 và 6, Minh Cẩm vẫn thi đấu tốt. Dù vậy, ở những thời điểm then chốt, cơ thủ Việt Nam nhiều lần bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Trước một cơ thủ có đẳng cấp cao như Sanchez, mọi sai lầm đều phải trả giá.

Chung cuộc, Mã Minh Cẩm thua ngược 2-4 trước Daniel Sanchez. Điểm số ở các ván đấu lần lượt là: 15/12, 11/15, 15/9, 10/15, 10/15 và 14/15. Trong trận này (6 ván), Minh Cẩm có đến 3 lần ghi sê-ri 9 điểm, 2 lần ghi sê-ri 6 điểm.

Sanchez thể hiện đẳng cấp, ngược dòng ngoạn mục vào chung kết ẢNH: CMH

Billiards carom 3 băng Việt Nam có 2 đại diện góp mặt ở vòng bán kết, nhưng không có tay cơ nào giành quyền vào chung kết. Trước đó, ở trận đấu diễn ra sáng cùng ngày, Nguyễn Huỳnh Phương Linh cũng thất bại 2-4 trước cơ thủ 18 tuổi người Hàn Quốc Kim Young-won.

Trận đấu tranh chức vô địch chặng 6 giải PBA mùa này là màn so tài giữa cơ thủ kỳ cựu Daniel Sanchez và tài năng trẻ Kim Young-won, diễn ra vào tối 28.10.