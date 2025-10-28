Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Mã Minh Cẩm thua ngược tiếc nuối cựu vô địch thế giới, lỡ chung kết

Thu Bồn
Thu Bồn
28/10/2025 16:18 GMT+7

Mã Minh Cẩm thi đấu hay và có lợi thế dẫn trước về mặt tỷ số, nhưng chung cuộc vẫn nhận thất bại đầy tiếc nuối trước cơ thủ kỳ cựu Daniel Sanchez, ở trận bán kết chặng 6 giải billiards carom 3 băng chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA) mùa 2025 - 2026.

Chiều 28.10, Mã Minh Cẩm ra sân ở trận đấu thuộc vòng bán kết gặp Daniel Sanchez (Tây Ban Nha). Đây là thử thách cực lớn đối với cơ thủ Việt Nam. Sanchez là tên tuổi kỳ cựu của làng billiards carom 3 băng thế giới. Trước khi chuyển sang PBA, tay cơ sinh năm 1974 sở hữu 15 chức vô địch World Cup billiards và 4 lần lên ngôi tại giải vô địch thế giới (World Championship) của UMB. Khi đến xứ sở kim chi, ông cũng đã từng vô địch tại một chặng đấu PBA vào năm 2024.

Mã Minh Cẩm 2 lần vượt lên dẫn trước

Trước đối thủ cực mạnh, Mã Minh Cẩm đã thi đấu rất thăng hoa trong nửa đầu trận. Ở nhiều thời điểm, cơ thủ Việt Nam khiến cho người hâm mộ có cảm giác rằng anh cứ ra cơ là sê-ri xuất hiện. Minh Cẩm hai lần vượt lên dẫn trước, lần lượt 1-0 và 2-1. Phía ngược lại, Sanchez đã chứng minh được bản lĩnh của một cơ thủ hàng đầu thế giới, khi thi đấu không hề nao núng và bám đuổi quyết liệt, san bằng tỷ số 1-1 và 2-2.

Billiards: Mã Minh Cẩm thua ngược tiếc nuối trước Daniel Sanchez, lỡ vé chung kết - Ảnh 1.

Mã Minh Cẩm thi đấu thăng hoa trong những ván đầu nhưng thua ngược đáng tiếc. Tính đến lúc này, anh vẫn cơ thủ Việt Nam duy nhất từng vô địch một chặng đấu tại PBA

ẢNH: CMH

Trong ván đấu thứ 5 và 6, Minh Cẩm vẫn thi đấu tốt. Dù vậy, ở những thời điểm then chốt, cơ thủ Việt Nam nhiều lần bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Trước một cơ thủ có đẳng cấp cao như Sanchez, mọi sai lầm đều phải trả giá.

Chung cuộc, Mã Minh Cẩm thua ngược 2-4 trước Daniel Sanchez. Điểm số ở các ván đấu lần lượt là: 15/12, 11/15, 15/9, 10/15, 10/15 và 14/15. Trong trận này (6 ván), Minh Cẩm có đến 3 lần ghi sê-ri 9 điểm, 2 lần ghi sê-ri 6 điểm.

Billiards: Mã Minh Cẩm thua ngược tiếc nuối trước Daniel Sanchez, lỡ vé chung kết - Ảnh 2.

Sanchez thể hiện đẳng cấp, ngược dòng ngoạn mục vào chung kết

ẢNH: CMH

Billiards carom 3 băng Việt Nam có 2 đại diện góp mặt ở vòng bán kết, nhưng không có tay cơ nào giành quyền vào chung kết. Trước đó, ở trận đấu diễn ra sáng cùng ngày, Nguyễn Huỳnh Phương Linh cũng thất bại 2-4 trước cơ thủ 18 tuổi người Hàn Quốc Kim Young-won.

Trận đấu tranh chức vô địch chặng 6 giải PBA mùa này là màn so tài giữa cơ thủ kỳ cựu Daniel Sanchez và tài năng trẻ Kim Young-won, diễn ra vào tối 28.10.

Tin liên quan

Trần Quyết Chiến còn cơ hội vô địch trong năm 2025

Trần Quyết Chiến còn cơ hội vô địch trong năm 2025

Trần Quyết Chiến vẫn còn 2 cơ hội để tìm kiếm chức vô địch đầu tiên trong năm 2025, khi góp mặt tranh tài tại chặng đấu World Cup billiards diễn ra ở Hàn Quốc và Ai Cập.

Billiards: 2 tay cơ Việt Nam xuất sắc vào bán kết PBA, gặp đối thủ cực mạnh

Billiards: Trần Quyết Chiến tung sê-ri 'khủng' 27 điểm, vô địch giải đấu ở Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Mã Minh Cẩm PBA Daniel Sanchez carom 3 băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận