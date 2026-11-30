Chiến thắng áp đảo

Tại trận chung kết chặng thứ sáu giải billiards PBA Tour 2026-2027 diễn ra vào tối 29.11, Kim Young-won chạm trán đàn anh đồng hương Shin Jung-ju. Trước đối thủ giàu kinh nghiệm hơn, tay cơ 19 tuổi vẫn giữ được nhịp đánh chủ động và kiểm soát tốt thế trận ngay từ những lượt cơ đầu tiên.

Trong ván đấu ra quân, Shin Jung-ju dù có sê-ri lớn 9 điểm, nhưng vẫn để thua 10/15 trước Kim Young-won. Khởi đầu suôn sẻ, cơ thủ 19 tuổi hưng phấn và tiếp tục thắng trong 3 ván đấu tiếp theo. Điểm nhấn trong trận này đến ở ván đấu thứ tư, khi Kim Young-won tung ra sê-ri 13 điểm để tạo cách biệt an toàn và khép lại ván đấu với chiến thắng chóng vánh 15/1.

Kim Young-won (phải) giành chức vô địch lần thứ 5 tại PBA trong 3 mùa giải ẢNH: PBA

Chung cuộc, Kim Young-won giành chiến thắng 4-0 (15/10, 15/9, 15/9, 15/1) trước Shin Jung-ju. Ở trận này, cơ thủ sinh năm 2007 cũng đạt hiệu suất ghi điểm khá ấn tượng 2,143 (ghi 60 điểm trong 28 lượt cơ).

Cột mốc đáng nể tuổi 19

Danh hiệu tại chặng PBA gần nhất giúp Kim Young-won sở hữu chức vô địch thứ hai ở mùa giải 2026-2027, sau 6 chặng đã đấu. Trước đó, anh từng lên ngôi ở chặng thứ hai. Thành tích này đưa cơ thủ sinh năm 2007 vươn lên đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng của mùa giải năm nay, chỉ xếp sau Cho Keon-hwi (người cũng có 2 lần vô địch qua 6 chặng đấu).

Mới 19 tuổi và được xem là "thần đồng" của làng billiards Hàn Quốc, Kim Young-won tính đến lúc này đã tích lũy tới 5 danh hiệu lớn tại đấu trường PBA, bao gồm 4 chức vô địch chặng PBA Tour và 1 ngôi vương PBA World Championship. Với những gì đã làm được trong thời gian ngắn, cụm từ "tài không đợi tuổi" hoàn toàn xứng đáng với tay cơ trẻ này. Bộ sưu tập danh hiệu hiện tại của anh là đích đến mà rất nhiều cơ thủ kỳ cựu mong mỏi.

Trên bảng xếp hạng tiền thưởng tích lũy của tất cả các mùa giải PBA, Kim Young-won cũng đã vươn lên vị trí thứ 5. Anh chỉ đứng sau 4 tay cơ đẳng cấp gồm: David Martinez (8 chức vô địch), Cho Jae-ho (5 chức vô địch), David Zapata (2 chức vô địch) và Kang Dong-koong (4 chức vô địch).

Nếu xét riêng về số lần đăng quang trong nhóm các cơ thủ đang thi đấu tại PBA, Kim Young-won hiện chỉ xếp sau tay cơ được đánh giá xuất sắc nhất giải đấu lúc này là David Martinez (sinh năm 1991) và đã sánh ngang cao thủ billiards Hàn Quốc Cho Jae-ho (sinh năm 1980).

Nguyễn Quốc Nguyện sở hữu 2 chức vô địch PBA Trong số các cơ thủ Việt Nam đang thi đấu tại PBA, 3 cái tên từng giành chức vô địch gồm Mã Minh Cẩm, Nguyễn Quốc Nguyện và Nguyễn Trần Thanh Tạo. Mã Minh Cẩm là cơ thủ Việt Nam đầu tiên đăng quang tại đấu trường billiards chuyên nghiệp ở Hàn Quốc, vào cuối năm 2022. Nguyễn Trần Thanh Tạo giành chức vô địch ngay trong chặng đấu thứ hai mà anh tham gia tranh tài, vào tháng 8.2026. Nguyễn Quốc Nguyện 2 lần bước lên bục cao nhất ở các chặng đấu diễn ra vào tháng 2 và tháng 10.2026.



