Billiards: Trần Quyết Chiến tung sê-ri bứt phá, thắng thuyết phục trận ra quân

Diễn ra tại Viersen (Đức), giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới năm 2026 quy tụ những quốc gia mạnh nhất hành tinh để tranh tài cho danh hiệu danh giá nhất cấp độ đội tuyển. Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Đức, Pháp và Mexico. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam chạm trán đội tuyển Mexico trong trận ra quân diễn ra vào khuya 26.2. Hai niềm hy vọng của billiards Việt Nam là Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự đồng loạt xuất trận. Trong đó, tay cơ số một Việt Nam - Trần Quyết Chiến đối đầu với Christian Hernandez, trong khi Nguyễn Trần Thanh Tự chạm trán Luis Sobreyra.

Trần Quyết Chiến thắng cách biệt cao thủ Mexico

Ở trận đấu của mình, Trần Quyết Chiến nhập cuộc khá chậm chạp và bị đối thủ dẫn trước về điểm số. Phải đến lượt cơ thứ 8, cơ thủ gốc Hà Tĩnh mới bắt đầu bứt phá bằng sê-ri 8 điểm, vươn lên dẫn 12-7. Tại lượt cơ thứ 12, Quyết Chiến có thêm sê-ri 6 điểm để đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao, dẫn 21-7.

Trong hiệp 2, Trần Quyết Chiến kiểm soát hoàn toàn thế trận. Cơ thủ Việt Nam ghi thêm sê-ri 5 (ở lượt cơ 21) và sê-ri 6 (lượt cơ 22), trước khi giành chiến thắng chung cuộc với điểm số cách biệt 40-18 trước Christian Hernandez.

Trần Quyết Chiến giành chiến thắng thuyết phục ở trận ra quân ẢNH: UMB

Tại trận đấu diễn ra cùng giờ, Nguyễn Trần Thanh Tự có trận hòa với điểm số 40-40 trước Luis Sobreyra, sau 32 lượt cơ. Sê-ri cao nhất của Thanh Tự trong trận này là 6 điểm. Cơ thủ Việt Nam bỏ khá xa đối thủ và nắm lợi thế lớn để giành chiến thắng. Tuy nhiên trong giai đoạn cuối trận, Sobreyra bất ngờ thăng hoa và tung sê-ri 11 và cán đích 40 điểm trước. Trong lượt cơ đề-pa hậu, Thanh Tự cầm bi vàng đã thực hiện chính xác và có trận hòa trước cơ thủ người Mexico.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển Mexico ở trận ra quân giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2026.

Cùng bảng B, đội tuyển Đức đánh bại đội tuyển Pháp. Lần lượt, Martin Horn (Đức) thắng 40-38 trước Jeremy Bury, còn Ibraimov (Đức) thắng 40-31 trước Devogelaere. Như vậy sau lượt trận đầu tiên vòng bảng, đội tuyển Đức tạm đứng đầu bảng B. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam xếp ở vị trí thứ hai.

Ở lượt trận thứ hai bảng B giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2026, đội tuyển Việt Nam gặp Đức, còn Pháp chạm trán Mexico.