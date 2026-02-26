Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu billiards hấp dẫn hôm nay: Trần Quyết Chiến cùng đồng đội xuất trận

Thu Bồn
Thu Bồn
26/02/2026 03:18 GMT+7

Hôm nay (26.2), giải vô địch đồng đội thế giới billiards carom 3 băng chính thức khởi tranh tại Viersen, Đức. Đội tuyển Việt Nam với sự góp mặt của Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự sẽ có trận ra quân đầy kịch tính trước đối thủ Mexico vào tối nay.

Đội Việt Nam ra quân gặp đội Mexico

Diễn ra tại Viersen (Đức), giải vô địch đồng đội thế giới billiards carom 3 băng năm 2026 quy tụ những quốc gia mạnh nhất hành tinh để tranh tài cho danh hiệu danh giá nhất cấp độ đội tuyển. Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Đức, Pháp và Mexico. Đây được xem là bảng đấu khá thử thách, khi các đối thủ đều sở hữu những tay cơ có trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn, đòi hỏi sự tập trung cao độ của các đại diện Việt Nam.

Theo lịch thi đấu chính thức, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Mexico trong trận ra quân diễn ra vào lúc 22 giờ hôm nay (theo giờ Việt Nam). Hai niềm hy vọng của billiards Việt Nam là Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự sẽ đồng loạt xuất trận. Trong đó, tay cơ số một Việt Nam Trần Quyết Chiến sẽ đối đầu với Christian Hernandez, trong khi Nguyễn Trần Thanh Tự chạm trán Luis Sobreyra.

Lịch thi đấu billiards hấp dẫn hôm nay: Trần Quyết Chiến cùng đồng đội xuất trận- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến là đầu tàu của đội tuyển Việt Nam

ẢNH: UMB

Mexico vốn là một đội tuyển có lối chơi vô cùng khó chịu với những tay cơ có lối đánh ngẫu hứng. Tuy nhiên, với đẳng cấp của một tay cơ tốp đầu thế giới như Quyết Chiến cùng sự ổn định của Thanh Tự, bộ đôi Việt Nam hoàn toàn có thể giành trọn vẹn điểm số nếu thi đấu đúng phong độ.

Các trận đấu tại giải được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live.

Nhìn lại lịch sử gần đây, billiards carom 3 băng Việt Nam đã có những bước tiến thần kỳ tại sân chơi này khi Trần Quyết Chiến cùng Bao Phương Vinh từng giành chức vô địch lịch sử vào năm 2024 và sau đó tiếp tục khẳng định vị thế với danh hiệu á quân vào năm 2025. Dù đội hình năm nay có sự thay đổi khi Nguyễn Trần Thanh Tự sát cánh cùng đàn anh Quyết Chiến, nhưng mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn không gì khác ngoài việc tiến sâu chinh phục danh hiệu.

Tin liên quan

Billiards: Hoàng Sao đánh bại cựu số 1 thế giới, vô địch trên đất Mỹ

Billiards: Hoàng Sao đánh bại cựu số 1 thế giới, vô địch trên đất Mỹ

Đánh bại Francisco Sanchez Ruiz trong trận chung kết tại Mỹ, Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao) chính thức trở thành cơ thủ châu Á đầu tiên vô địch Premier League Pool, mang về giải thưởng lớn.

Trần Quyết Chiến bứt phá mạnh mẽ trong năm Bính Ngọ, cơ hội kiếm thưởng tiền tỉ nếu…

Trần Quyết Chiến cùng đồng đội tìm lại chức vô địch thế giới

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Trần Quyết Chiến carom 3 băng Nguyễn Trần Thanh Tự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận