Lịch thi đấu billiards hấp dẫn hôm nay: Trần Quyết Chiến cùng đồng đội xuất trận

Đội Việt Nam ra quân gặp đội Mexico

Diễn ra tại Viersen (Đức), giải vô địch đồng đội thế giới billiards carom 3 băng năm 2026 quy tụ những quốc gia mạnh nhất hành tinh để tranh tài cho danh hiệu danh giá nhất cấp độ đội tuyển. Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Đức, Pháp và Mexico. Đây được xem là bảng đấu khá thử thách, khi các đối thủ đều sở hữu những tay cơ có trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn, đòi hỏi sự tập trung cao độ của các đại diện Việt Nam.

Theo lịch thi đấu chính thức, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Mexico trong trận ra quân diễn ra vào lúc 22 giờ hôm nay (theo giờ Việt Nam). Hai niềm hy vọng của billiards Việt Nam là Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự sẽ đồng loạt xuất trận. Trong đó, tay cơ số một Việt Nam Trần Quyết Chiến sẽ đối đầu với Christian Hernandez, trong khi Nguyễn Trần Thanh Tự chạm trán Luis Sobreyra.

Trần Quyết Chiến là đầu tàu của đội tuyển Việt Nam ẢNH: UMB

Mexico vốn là một đội tuyển có lối chơi vô cùng khó chịu với những tay cơ có lối đánh ngẫu hứng. Tuy nhiên, với đẳng cấp của một tay cơ tốp đầu thế giới như Quyết Chiến cùng sự ổn định của Thanh Tự, bộ đôi Việt Nam hoàn toàn có thể giành trọn vẹn điểm số nếu thi đấu đúng phong độ.

Các trận đấu tại giải được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live.

Nhìn lại lịch sử gần đây, billiards carom 3 băng Việt Nam đã có những bước tiến thần kỳ tại sân chơi này khi Trần Quyết Chiến cùng Bao Phương Vinh từng giành chức vô địch lịch sử vào năm 2024 và sau đó tiếp tục khẳng định vị thế với danh hiệu á quân vào năm 2025. Dù đội hình năm nay có sự thay đổi khi Nguyễn Trần Thanh Tự sát cánh cùng đàn anh Quyết Chiến, nhưng mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn không gì khác ngoài việc tiến sâu chinh phục danh hiệu.