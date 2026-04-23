Billiards: Xác định những nhà vô địch đầu tiên tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026

Nghi Thạo
Nghi Thạo
23/04/2026 18:01 GMT+7

Tính đến lúc này, môn billiards & snooker của Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP.HCM 2026 đã hoàn thành thi đấu 5 nội dung. Những VĐV đầu tiên giành tấm HCV danh giá cũng đã lộ diện.

Sau 3 ngày tranh tài (từ 21.4), môn billiards & snooker tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026 đã chứng kiến nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn. Tính đến lúc này (ngày 23.4), đại hội đã xác định 5 nhà vô địch môn billiards & snooker ở nội dung pool 9 bi đơn nữ, pool 9 bi đơn nam, english đơn nam, english đôi nam và carom 1 băng nam.

Ở trận chung kết nội dung pool 9 bi đơn nam, cơ thủ Lâm Bảo Minh (phường Bến Thành) giành chiến thắng trước Trần Văn Chiêu (phường Hòa Hưng) với tỷ số 9-5. Bên cạnh đó, cơ thủ Bùi Xuân Vàng (phường Bến Thành) cũng vượt qua Huỳnh Thị Ngọc Huyền (phường Bến Thành) với tỷ số 7-3 để vô địch nội dung pool 9 bi đơn nữ.

Billiards: Xác định những nhà vô địch đầu tiên tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026- Ảnh 1.

Cơ thủ Đỗ Thành Nhân của phường Tây Thạnh (giữa) lên ngôi vô địch nội dung carom 1 băng nam

ẢNH: P.L

Cơ thủ Đỗ Thành Nhân (phường Tây Thạnh) lên ngôi vô địch nội dung carom 1 băng nam sau khi thắng Nguyễn Hữu Tú (phường Đông Thạnh) với tỷ số 100-34. Nội dung english đơn nam cũng xác định tay cơ vô địch là Trương Văn Anh (phương Tây Thạnh). Cuối cùng tại nội dung english đôi nam, Nguyễn Tăng Đoàn Anh Dũng - Nguyễn Thanh Tâm (phường Đông Thạnh) đăng quang sau khi đánh bại Trần Lê Anh Tuấn - Lâm Tấn Vinh (phường Bến Thành) trong trận chung kết.

Trong ngày 24 và 25.4, môn billiards & snooker sẽ tiếp tục thi đấu và tìm ra nhà vô địch ở 5 nội dung còn lại là: carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi đôi nam, pool 10 bi đơn nam và snooker.

Billiards: Xác định những nhà vô địch đầu tiên tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026- Ảnh 2.

Tay cơ Bùi Xuân Vàng (giữa) của phường Bến Thành vô địch nội dung pool 9 bi đơn nữ

ẢNH: P.L

Billiards: Xác định những nhà vô địch đầu tiên tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026- Ảnh 3.

Nguyễn Tăng Đoàn Anh Dũng - Nguyễn Thanh Tâm (phường Đông Thạnh) giành HCV nội dung english đôi nam

ẢNH: P.L

Đại hội TDTT TP.HCM 2026 là cơ sở để kiểm tra sự phát triển của bộ môn billiards & snooker tại TP.HCM trong suốt 4 năm qua. Đây cũng là căn cứ để lựa chọn những cái tên xuất sắc, nhằm bổ sung vào lực lượng đội tuyển trẻ cũng như đội tuyển chính thức của bộ môn và hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần X vào cuối năm.

Kết quả chung cuộc ở 5 nội dung đầu tiên

- Pool 9 bi đơn nữ: 1/Bùi Xuân Vàng (Bến Thành); 2/Huỳnh Thị Ngọc Huyền (Bến Thành); 3/: Lâm Gia Quyên (Bà Điểm) và Kiều Tuyết Nhung (Sài Gòn).

- Pool 9 bi đơn nam: 1/Lâm Bảo Minh (Bến Thành); 2/Trần Văn Chiêu (Hòa Hưng); 3/Nguyễn Đinh Hoàng Nam (Xuân Hòa) - Nguyễn Hoàng Dũng (Phú Mỹ).

- English đơn nam: 1/Trương Văn Anh (Tây Thạnh); 2/Lê Hoàng Mai Phước (Phú Thạnh); 3/Nguyễn Tăng Đoàn Anh Dũng (Đông Thạnh) - Trương Quang Hào (An Hội Đông)

- Carom 1 băng nam: 1/Đỗ Thành Nhân (Tây Thạnh); 2/Nguyễn Hữu Tú (Đông Thạnh); 3/Lê Nguyên Phương (Bà Điểm) - Vương Minh Thiện (Bến Cát).

- English đôi nam: 1/Nguyễn Tăng Đoàn Anh Dũng - Nguyễn Thanh Tâm (Đông Thạnh); 2/Trần Lê Anh Tuấn - Lâm Tấn Vinh (Bến Thành); 3/Lê Hoàng Mai Phước - Võ Hảo Tri (Phú Thạnh)

