Bình Định: Bắt 'giám đốc' lừa đảo bán sắt công trình để lấy tiền về cho vợ

Ngày 1.4, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố, bắt giam Phạm Đức Tâm (40 tuổi, ở Thái Bình) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Phạm Đức Tâm bị công an bắt giữ TRỊ BÌNH

Bị lừa vì mua sắt của người lạ

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 20.3, anh Lê Văn T. (39 tuổi, chủ tiệm mua bán phế liệu ở TP.Quy Nhơn) nhận được điện thoại của một người lạ tự xưng là giám đốc công ty đang thi công tại công trình bờ kè Hoa Lư ở TP.Quy Nhơn. Người này nói công trình thi công đang dư sắt, cần thanh lý để nhập sắt mới về. Hai bên thỏa thuận mua sắt giá 8.500 đồng/1 kg.

Sau đó, người này anh T. đến các công trình đang thi công tại đường Hoa Lư và đường Điện Biên Phủ (TP.Quy Nhơn), chỉ vào các đống sắt bên trong công trình nói là của công ty mình. Anh T. tưởng thật nên đồng ý mua 30 tấn sắt rồi về nhà chuẩn bị tiền.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 20.3, anh T. đến trước công trình đang thi công ở đường Điện Biên Phủ nối dài (thuộc P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn) như đã hẹn.

Tại đây, một người đội mũ bảo hộ lao động đang đứng nói chuyện vơi một số công nhân đi từ hướng công trình ra nói mình là giám đốc và sẽ bán 31,3 tấn sắt cho anh T. với giá hơn 266 triệu đồng.

Người này yêu cầu anh T. ứng trước tiền, khi nào nhận hàng sẽ đưa hết số tiền còn lại. Sau đó, người này lấy ra phiếu xuất kho đã ghi sẵn số lượng sắt, yêu cầu anh T. ký tên và ghi nội dung đã nhận tiền để làm tin.

Để anh T. tin tưởng, đồng ý giao tiền, người này đồng ý ghi vào sau phiếu xuất kho: "Tôi Trần Quốc Thắng đã nhận số tiền là 200 triệu đồng".

Anh T. nhận tờ phiếu xuất kho này, tin tưởng là thật nên đưa cho người này 200 triệu đồng.

Sau khi giao tiền xong, anh T. nhận được điện thoại vào bên trong nhận sắt. Nhưng khi anh T. đi vào bên trong công trình, hỏi các công nhân thì không ai biết giám đốc nào đã bán sắt. Gọi điện lại "giám đốc" thì không liên lạc được nên anh T. biết mình bị lừa.

Thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa trước khi bị bắt

Ngay khi nhận tin báo, Công an TP.Quy Nhơn xác định nhóm lừa đảo có 2 người. Qua xác minh ban đầu cộng với hình dáng do bị hại cung cấp, lực lượng công an xác định thủ phạm là Phạm Đức Tâm.

Phạm Đức Tâm đã có 3 tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả 3 tiền án, Tâm đều xưng là giám đốc công trình để bán sắt lừa tiền.

Kết hợp một số biện pháp nghiệp vụ khác, Công an TP.Quy Nhơn xác định chỗ ở Tâm ở tỉnh Đồng Nai. Sáng 25.3, lực lượng công an xác định Tâm đang ở tại phòng trọ tại Ấp 4, xã Giang Điền, H.Trảng Bom (Đồng Nai) nên đã tiến hành bắt giữ.

Làm việc tại cơ quan công an, Tâm khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ một người bạn cùng gây án. Cả hai bàn bạc đi dọc QL 1A, tìm đến các điểm thu mua phế liệu, giả làm công nhân và giám đốc công trình cần thanh lý sắt để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua.

Sau khi bàn bạc xong, Tâm và đồng bọn mua tập phiếu xuất kho, đồ bảo hộ lao động rồi đi từ tỉnh Đồng Nai bằng 2 xe mô tô về phía bắc để thực hiện ý định của mình.

Mô tô gây án của Tâm bị công an thu giữ TRỊ BÌNH

Sáng 20.3, cả 2 đến TP.Quy Nhơn thực hiện vụ lừa đảo đối với vợ chồng anh T. Trước đó, ngày 18.3, bọn chúng thực hiện 1 vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự tại tỉnh Phú Yên và nhiều vụ lừa đảo khác dọc các tỉnh miền Trung.

Sau khi lừa được tiền của anh T., Tâm và đồng bọn hẹn gặp nhau tại TX.Hoài Nhơn. Tại đây, Tâm chuyển khoản ngân hàng cho đồng bọn 150 triệu đồng và chuyển khoản vào tài khoản vợ mình 130 triệu đồng. Số tiền còn lại, Tâm giữ tiêu xài cá nhân và quay trở lại tỉnh Đồng Nai.

Hiện Công an TP.Quy Nhơn cũng đã xác định đồng bọn của Tâm là Vũ Văn Quý (42 tuổi, ở tỉnh Thái Bình), cũng đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an TP.Quy Nhơn đang tiếp tục truy lùng Vũ Văn Quý để xử lý theo quy định.