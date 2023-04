Bình Dương: Bắt giam bị can giả chữ ký của 2 chủ tịch tỉnh

Ngày 6.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Giáo (Bình Dương) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bồ Như Phong (40 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, Bồ Như Phong không nghề nghiệp, do thấy nhu cầu của nhiều người dân trên địa bàn H.Phú Giáo (Bình Dương) và H.Đồng Phú (Bình Phước) có nhu cầu tách thửa, sang nhượng quyền sử dụng đất nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Bị can Phong (giữa) lúc bị công an bắt giữ C.T.V

Để thực hiện, Phong tự giới thiệu là người quen biết với nhiều cán bộ địa chính nên có thể nhận làm các thủ tục, pháp lý về đất đai.

Sau khi tạo được lòng tin của nhiều người, Phong bắt đầu nhận tiền và các giấy tờ của người dân để thực hiện tách thửa. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và giấy tờ đất, Phong làm giả biên nhận tiếp nhận hồ sơ tách thửa của cơ quan chức năng rồi đưa cho bị hại.

Sau đó, Phong tiếp tục yêu cầu người dân đưa thêm tiền để xúc tiến quá trình làm thủ tục tách thửa. Theo điều tra, Phong đã nhận tiền của 15 người với hơn 10 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Quá trình tẩu thoát khỏi nơi cư trú, Phong bị Công an H.Phú Giáo bắt giữ. Cơ quan công an thu giữ được nhiều tài liệu do Phong làm giả chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Bình Phước.