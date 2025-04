Bình Dương: Đội lốt xe ôm công nghệ, trộm cắp hàng loạt

Ngày 10.4, Công an P.An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) đã bắt giữ Trương Văn Tý (29 tuổi, ngụ Nghệ An) để đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và điều tra, làm rõ các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn do nam thanh niên này thực hiện bằng thủ đoạn giả làm xe ôm công nghệ đi giao hàng.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày (10.4), Công an P.An Phú tuần tra kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã phát hiện Trương Văn Tý mặc áo xe ôm công nghệ, đi xe máy 61N7-6333 nhưng biển số bị làm mờ, khó nhận dạng.

Thấy có dấu hiệu nghi ngờ, công an đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện Tý dương tính với chất ma túy.

Trương Văn Tý lúc bị công an bắt. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua xác minh, Tý khai nhận là không có nghề nghiệp ổn định, nghiện game và ma túy. Do không có tiền tiêu xài, chơi game nên Tý đã mua nón, áo khoác của hãng xe ôm công nghệ rồi đóng giả người đi giao hàng để tìm sơ hở, trộm cắp.

Thời gian gần đây Tý đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản ở các khu dân cư trên địa bàn TP.Thuận An và TP.Dĩ An (Bình Dương) cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an P.An Phú đang lập hồ sơ đề nghị đưa Tý vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc và tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ trộm cắp do nghi phạm này này thực hiện.