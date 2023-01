Bình Dương: Gần 8.000 lao động làm việc xuyên tết

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân vui chơi đêm giao thừa, chào đón Tết Nguyên đán 2023, Công an TP.Đà Nẵng tăng cường quân số, chia nhiều mũi làm nhiệm vụ 24/24 trên khắp địa bàn.