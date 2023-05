Bình Dương: Hai nghi can nấp trong bụi rậm, chặn người đi đường cướp tài sản

Theo điều tra ban đầu, khuya 19.5, anh L. chở bạn gái đi chơi thì bị 2 thanh niên trên cầm dao chặn đầu xe, cướp tài sản.

Anh L. bị 2 thanh niên đe dọa nếu không đưa tiền thì sẽ bị "xử". Quá sợ hãi, anh L. phải đưa ví tiền và chạy đi.

Sau khi chạy được một đoạn, anh L. gặp được tổ tuần tra của Công an P.Chánh Phú Hòa nên đã trình báo và cầu cứu.

Ngay sau đó, lực lượng tuần tra của Công an P.Chánh Phú Hòa đã đến hiện trường thì phát hiện 2 nghi can vừa cướp tài sản của anh L. đang chuẩn bị di chuyển thì bị công an khống chế, bắt giữ.

Hai nghi can cướp tài sản bị công an bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Tại trụ sở công an, 2 thanh niên khai tên Đặng Văn Minh và Lâm Xuân Kiều. Do không có tiền tiêu xài nên đã mang theo hung khí ẩn nấp ở bụi rậm ven đường chờ khi có người đi qua thì chặn đầu xe để cướp tài sản.