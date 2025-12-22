Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách

Những ngày cuối tháng 12, khi sương mỏng giăng trên những dãy núi nơi biên giới Bình Liêu, đất trời như chậm lại trong cái lạnh dịu khẽ. Đó cũng là thời điểm rừng sở thức giấc, từng vạt hoa trắng muốt nở bừng trên sườn đồi, nhuộm miền cao bằng vẻ đẹp thuần khiết, bình yên và rất đỗi nên thơ.
Tại rừng sở Đồng Long, xã Lục Hồn, hàng nghìn gốc sở cổ thụ vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Không rực rỡ sắc màu, hoa sở chinh phục du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc. Cánh trắng tinh khôi, nhụy vàng dịu nhẹ, nở thành từng chùm giữa nền xanh thẳm của núi rừng. Trong làn gió lạnh cuối năm, cánh hoa khẽ rơi trên lối mòn, tạo nên không gian lãng mạn, tĩnh tại giữa miền biên viễn.
Đến với lễ hội, du khách không chỉ có những bức hình check-in ấn tượng giữa rừng hoa trắng muốt mà còn được hòa mình vào không khí văn hóa đậm bản sắc vùng cao. Các chương trình văn nghệ với ca múa dân gian, liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc, trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc được tổ chức ngay giữa không gian núi rừng, tạo nên bức tranh lễ hội mộc mạc nhưng giàu cảm xúc.
Cạnh đó là các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao truyền thống, không gian trưng bày sản phẩm bản địa và ẩm thực dân tộc, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách. Nhiều người kết hợp tham quan các điểm đến nổi tiếng của Bình Liêu như đường tuần tra biên giới, "sống lưng khủng long", thác Khe Vằn, ghé thăm bản làng người Sán Chỉ hay dạo chợ phiên trong làn sương cuối năm.
Giữa mùa đông vùng cao, rừng hoa sở Lục Hồn không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên mà còn là biểu tượng văn hóa gắn bó với đời sống người dân địa phương, góp phần tạo nên sức hút riêng cho du lịch Bình Liêu, miền biên viễn yên bình và đầy thi vị.
Trên những cánh rừng tại xã Lục Hồn, hoa sở nở trắng rừng khiến du khách ai cũng phải dừng lại ngắm nhìn chụp ảnh
ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU
Những phút giây quây quần dưới bóng rừng sở khiến ai cũng thích thú
ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU
