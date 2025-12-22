Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách

Những ngày cuối tháng 12, khi sương mỏng giăng trên những dãy núi nơi biên giới Bình Liêu, đất trời như chậm lại trong cái lạnh dịu khẽ. Đó cũng là thời điểm rừng sở thức giấc, từng vạt hoa trắng muốt nở bừng trên sườn đồi, nhuộm miền cao bằng vẻ đẹp thuần khiết, bình yên và rất đỗi nên thơ.



Hoa sở Bình Liêu nở trắng rừng ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tại rừng sở Đồng Long, xã Lục Hồn, hàng nghìn gốc sở cổ thụ vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Không rực rỡ sắc màu, hoa sở chinh phục du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc. Cánh trắng tinh khôi, nhụy vàng dịu nhẹ, nở thành từng chùm giữa nền xanh thẳm của núi rừng. Trong làn gió lạnh cuối năm, cánh hoa khẽ rơi trên lối mòn, tạo nên không gian lãng mạn, tĩnh tại giữa miền biên viễn.

Vẻ đẹp của hoa sở làm đắm say du khách ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đến với lễ hội, du khách không chỉ có những bức hình check-in ấn tượng giữa rừng hoa trắng muốt mà còn được hòa mình vào không khí văn hóa đậm bản sắc vùng cao. Các chương trình văn nghệ với ca múa dân gian, liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc, trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc được tổ chức ngay giữa không gian núi rừng, tạo nên bức tranh lễ hội mộc mạc nhưng giàu cảm xúc.



Cạnh đó là các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao truyền thống, không gian trưng bày sản phẩm bản địa và ẩm thực dân tộc, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách. Nhiều người kết hợp tham quan các điểm đến nổi tiếng của Bình Liêu như đường tuần tra biên giới, "sống lưng khủng long", thác Khe Vằn, ghé thăm bản làng người Sán Chỉ hay dạo chợ phiên trong làn sương cuối năm.

Giữa mùa đông vùng cao, rừng hoa sở Lục Hồn không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên mà còn là biểu tượng văn hóa gắn bó với đời sống người dân địa phương, góp phần tạo nên sức hút riêng cho du lịch Bình Liêu, miền biên viễn yên bình và đầy thi vị.

Những phụ nữ cao tuổi người dân tộc Sán Chỉ ở Bình Liêu tham dự lễ hội hoa sở ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cô gái người Tày tạo dáng xinh tươi bên hoa sở ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ai cũng thích thú tham dự lễ hội ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trên những cánh rừng tại xã Lục Hồn, hoa sở nở trắng rừng khiến du khách ai cũng phải dừng lại ngắm nhìn chụp ảnh ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bà Vũ Kim Liên (72 tuổi, P.Hạ Long) chia sẻ: "Lễ hội hoa sở đông vui nhưng không ồn ào. Đến đây du khách được hòa mình vào không gian núi rừng, lại được mua sắm sản vật địa phương rất thú vị". ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bà Chìu Thị Múi (xã Lục Hồn) cho biết, đã qua hàng chục năm mùa hoa sở nhưng năm nào cũng vui, dần trở thành thương hiệu văn hóa du lịch của người dân nơi đây để thiết đãi du khách ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Những phút giây quây quần dưới bóng rừng sở khiến ai cũng thích thú ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Không chỉ được ngắm rừng sở tinh khôi, miền biên viễn Bình Liêu còn khiến du khách đắm say với những dãy núi cao ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Những sản vật núi rừng như rau cải, cam, bánh chưng nếp cẩm... được du khách thích thú mua về làm quà ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU



