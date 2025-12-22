Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/12/2025 07:00 GMT+7

Dịp này, sương núi bảng lảng trên những triền đồi biên giới, rừng hoa sở Lục Hồn bung nở trắng núi rừng, khiến Bình Liêu trở thành điểm hẹn du lịch giàu bản sắc, thu hút hàng nghìn du khách tìm về.

Những ngày cuối tháng 12, khi sương mỏng giăng trên những dãy núi nơi biên giới Bình Liêu, đất trời như chậm lại trong cái lạnh dịu khẽ. Đó cũng là thời điểm rừng sở thức giấc, từng vạt hoa trắng muốt nở bừng trên sườn đồi, nhuộm miền cao bằng vẻ đẹp thuần khiết, bình yên và rất đỗi nên thơ.

Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách- Ảnh 1.

Hoa sở Bình Liêu nở trắng rừng

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tại rừng sở Đồng Long, xã Lục Hồn, hàng nghìn gốc sở cổ thụ vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Không rực rỡ sắc màu, hoa sở chinh phục du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc. Cánh trắng tinh khôi, nhụy vàng dịu nhẹ, nở thành từng chùm giữa nền xanh thẳm của núi rừng. Trong làn gió lạnh cuối năm, cánh hoa khẽ rơi trên lối mòn, tạo nên không gian lãng mạn, tĩnh tại giữa miền biên viễn.

Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách- Ảnh 2.

Vẻ đẹp của hoa sở làm đắm say du khách

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đến với lễ hội, du khách không chỉ có những bức hình check-in ấn tượng giữa rừng hoa trắng muốt mà còn được hòa mình vào không khí văn hóa đậm bản sắc vùng cao. Các chương trình văn nghệ với ca múa dân gian, liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc, trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc được tổ chức ngay giữa không gian núi rừng, tạo nên bức tranh lễ hội mộc mạc nhưng giàu cảm xúc.

Cạnh đó là các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao truyền thống, không gian trưng bày sản phẩm bản địa và ẩm thực dân tộc, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách. Nhiều người kết hợp tham quan các điểm đến nổi tiếng của Bình Liêu như đường tuần tra biên giới, "sống lưng khủng long", thác Khe Vằn, ghé thăm bản làng người Sán Chỉ hay dạo chợ phiên trong làn sương cuối năm.

Giữa mùa đông vùng cao, rừng hoa sở Lục Hồn không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên mà còn là biểu tượng văn hóa gắn bó với đời sống người dân địa phương, góp phần tạo nên sức hút riêng cho du lịch Bình Liêu, miền biên viễn yên bình và đầy thi vị.

Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách- Ảnh 3.

Những phụ nữ cao tuổi người dân tộc Sán Chỉ ở Bình Liêu tham dự lễ hội hoa sở

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách- Ảnh 4.

Cô gái người Tày tạo dáng xinh tươi bên hoa sở

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách- Ảnh 5.

Ai cũng thích thú tham dự lễ hội

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách- Ảnh 6.
Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách- Ảnh 7.

Trên những cánh rừng tại xã Lục Hồn, hoa sở nở trắng rừng khiến du khách ai cũng phải dừng lại ngắm nhìn chụp ảnh

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách- Ảnh 8.

Bà Vũ Kim Liên (72 tuổi, P.Hạ Long) chia sẻ: "Lễ hội hoa sở đông vui nhưng không ồn ào. Đến đây du khách được hòa mình vào không gian núi rừng, lại được mua sắm sản vật địa phương rất thú vị".

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách- Ảnh 9.

Bà Chìu Thị Múi (xã Lục Hồn) cho biết, đã qua hàng chục năm mùa hoa sở nhưng năm nào cũng vui, dần trở thành thương hiệu văn hóa du lịch của người dân nơi đây để thiết đãi du khách

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách- Ảnh 10.
Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách- Ảnh 11.

Những phút giây quây quần dưới bóng rừng sở khiến ai cũng thích thú

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách- Ảnh 12.

Không chỉ được ngắm rừng sở tinh khôi, miền biên viễn Bình Liêu còn khiến du khách đắm say với những dãy núi cao

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bình Liêu mùa hoa sở gọi bước du khách- Ảnh 13.

Những sản vật núi rừng như rau cải, cam, bánh chưng nếp cẩm... được du khách thích thú mua về làm quà

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU


Tin liên quan

Du khách thích thú 'check in' Sa Pa thu nhỏ ở huyện vùng cao Bình Liêu

Du khách thích thú 'check in' Sa Pa thu nhỏ ở huyện vùng cao Bình Liêu

Huyện vùng cao Bình Liêu (Quảng Ninh) được ví như Sa Pa (Lào Cai) thu nhỏ, đang trở thành địa điểm "check in", chụp ảnh ưa thích của du khách ưa thích khám phá .

Ruộng bậc thang Bình Liêu vào mùa hút khách

Khám phá thêm chủ đề

Bình Liêu xã Lục Hồn hoa sở Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận