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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Bình luận: Trận thua đến đúng lúc!

    Thành Thắng
    Thành Thắng

    Đội tuyển bóng đá VN cuối cùng cũng khép lại một giải đấu đáng quên. Chúng ta thua Malaysia 0-1, xếp thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026.

    Một trận thua không phải do đối thủ hay mà do chúng ta không mạnh. Với đội hình chắp vá và nhiều cầu thủ trẻ, toàn đội chưa tạo được sự gắn kết cần thiết.

    Trước trận thua này, bóng đá VN được xem là "ông kẹ" với bóng đá Malaysia khi 12 năm qua chúng ta chưa hề thua đối thủ này. Nhưng trong bóng đá, bất cứ thông số nào được tạo ra cũng để bị phá bỏ.

    Bình luận: Trận thua đến đúng lúc!- Ảnh 1.

    HLV Kim Sang-sik luôn được người hâm mộ bóng đá VN kỳ vọng tạo nên sức mạnh cho đội tuyển

    ẢNH: NGỌC LINH

    Trước đó, chúng ta cũng thất bại trước Thái Lan, chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại liên tiếp.

    HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển VN đã có giải đấu không thành công. Nhưng suy cho cùng, ông cũng là con người, không phải thánh thần, nên không thể thắng mọi nơi, mọi lúc. Tuy nhiên, những gì mà vị HLV người Hàn Quốc làm được cho bóng đá VN trong suốt 2 năm qua đã là điều quá đỗi tuyệt vời.

    Xét về chuyên môn, ở giải FIFA ASEAN Cup 2026 đội tuyển VN chơi không tốt vì hầu hết các cầu thủ đều quá tải với hội chứng "ngán bóng đá". Họ vừa trải qua giải đấu dài ngày ASEAN Cup 2026, lại phải khoác áo CLB thi đấu V-League, nên không thể đòi hỏi thể trạng tốt nhất được. Đó là lý do tại sao hàng loạt trụ cột của đội tuyển dính chấn thương trước khi FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh.

    Những người nỗ lực thi đấu thì bị sức ì như Đình Bắc, Hoàng Đức, Xuân Mạnh… nên không bật lên được. Xem Đình Bắc thi đấu ở giải này, chúng ta có cảm giác anh chỉ muốn… nghỉ ngơi.

    Vì thế, giải đấu khép lại sẽ mở ra cho HLV Kim Sang-sik những hướng đi mới trong cách sử dụng con người để bất kỳ cầu thủ nào vào sân cũng luôn có thể lực và tinh thần tốt nhất.

    Sau giải đấu này, chúng ta sẽ chuẩn bị cho đấu trường Asian Cup 2027 đầy khốc liệt, nơi các đối thủ mạnh hơn rất nhiều so với Thái Lan hay Malaysia.

    Vì thế, HLV Kim Sang-sik ắt hẳn cũng sẽ có tính toán để có được đội hình tối ưu giúp bóng đá VN tạo tiếng vang ở đầu trường châu lục. Ông nói: "Với tư cách HLV trưởng, trước hết tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các cầu thủ tốt nhất. Sau đó sẽ ưu tiên các cầu thủ trẻ tiềm năng để đan xen vào đội tuyển quốc gia. Chúng tôi muốn xây dựng đội tuyển quốc gia có sự kết nối giữa các thế hệ để luôn có được tính ổn định".

    Người hâm mộ bóng đá VN cũng kỳ vọng HLV Kim Sang-sik sẽ tạo nên những thành tích mới cho bóng đá VN.

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    bình luận Malaysia V-League HLV Kim Sang-sik

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