Bình nước cá nhân bao lâu chưa rửa? Đừng bỏ quên những chỗ này

Theo thời gian, cặn bẩn và vi khuẩn có thể tích tụ bên trong. Đặc biệt, nắp bình, ống hút và các vòng đệm cao su dễ bị bỏ sót khi vệ sinh.

Thói quen làm sạch bình đúng cách giúp hạn chế nguy cơ uống phải nước nhiễm bẩn, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ),

Vì sao bình nước dễ tích tụ vi khuẩn?

Mỗi lần uống, vi khuẩn từ miệng có thể theo nước chảy ngược vào bình. Môi trường ấm và ẩm cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

Thói quen làm sạch bình đúng cách giúp hạn chế nguy cơ uống phải nước nhiễm bẩn Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Ngoài ra, một lớp màng nhầy có thể hình thành trên thành bình. Chỉ tráng bằng nước không đủ để loại bỏ lớp màng này.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences vào năm 2024 đã kiểm tra 30 bình nước, gồm 15 bình nhựa PET và 15 bình thép không gỉ. Kết quả cho thấy bình nhựa có lượng vi khuẩn trung bình cao hơn bình thép. Lượng vi khuẩn trong bình cũng tăng theo thời gian. Vệ sinh thường xuyên giúp giảm đáng kể lượng vi khuẩn, dù nghiên cứu có quy mô nhỏ.

Những vị trí cần chú ý khi vệ sinh bình

Nắp và miệng bình tiếp xúc trực tiếp với môi nên dễ tích tụ vi khuẩn. Phần bên trong ống hút khó quan sát và thường bị bỏ sót. Các vòng đệm cao su cũng dễ giữ nước, trong khi cặn bẩn có thể đọng ở đáy bình.

Bạn nên rửa bình mỗi ngày bằng nước ấm và xà phòng. Nếu bình từng đựng sữa, nước ép, nước dừa, thức uống bổ sung protein hoặc nước điện giải, hãy rửa ngay sau khi sử dụng.

Khi vệ sinh, hãy tháo rời nắp, ống hút và vòng đệm cao su. Dùng cọ chuyên dụng chà sạch bên trong bình và ống hút. Sau đó, tráng kỹ để loại bỏ xà phòng và mở nắp cho bình khô hoàn toàn.

Mỗi tuần, bạn nên vệ sinh kỹ một lần. Có thể ngâm các bộ phận khoảng 30 phút trong nước ấm pha giấm trắng hoặc baking soda, rồi chà sạch và tráng lại.

Dấu hiệu bình nước cần được làm sạch ngay

Bình có mùi chua, mùi ẩm mốc, thành trong nhớt hoặc nước có vị lạ đều là những dấu hiệu đáng chú ý. Các đốm đen, hồng, xanh lá cây hoặc vết ố trên nắp cũng có thể báo hiệu nấm mốc hay vi khuẩn.

Trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy yếu cần đặc biệt chú ý vệ sinh bình nước. Người thường mang bình đến phòng tập, đi du lịch hoặc hoạt động ngoài trời cũng nên làm sạch bình thường xuyên. Tuyệt đối không dùng chung bình nước để hạn chế nguy cơ lây lan vi khuẩn.

Không để nước trong bình nhiều ngày

Hãy thay nước mới thay vì châm thêm vào phần nước cũ. Không để nước trong bình nhiều ngày hoặc để bình trong ô tô nóng. Bạn nên thay bình, ống hút và vòng đệm khi chúng bị nứt, trầy xước hoặc vẫn có mùi sau khi vệ sinh.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói hoặc sốt sau khi nghi ngờ uống phải nước nhiễm bẩn, bạn nên đi khám để được đánh giá và xử trí kịp thời. Đặc biệt, trẻ em và người lớn tuổi cần được chăm sóc y tế sớm khi có những biểu hiện này, do nguy cơ mất nước và biến chứng cao hơn.