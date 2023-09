Bình Phước: Chuyển vốn dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt hơn

Ngày 8.9, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Theo Cục Thống kê Bình Phước, trong 8 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện hơn 2.909 tỉ đồng, đạt 57,59% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 2.136 tỉ đồng (đạt 65,91% kế hoạch), giảm 9,72% so cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện đạt 772 tỉ đồng (đạt 42,69% kế hoạch), tăng 15,04% so cùng kỳ.

Hiện nguồn vốn từ ngân sách tỉnh đang tập trung triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn gồm: Dự án xây dựng đường giao thông phía tây quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư; dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng KCN Chơn Thành II; dự án nâng cấp, mở rộng đường từ KCN Việt Kiều kết nối với KCN Minh Hưng Sikico…

Đường Phan Bội Châu (TP.Đồng Xoài) vừa được đưa vào sử dụng giữa tháng 5 HOÀNG GIÁP

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề cao kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn. Đồng thời nghiên cứu có giải pháp căn cơ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công đã tồn tại nhiều năm, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng giao Sở KH-ĐT rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án, kịp thời điều chuyển vốn từ những dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn để hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm.



Theo Sở KH-ĐT Bình Phước, nguyên nhân dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công còn chậm là do công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn thu và giải ngân từ nguồn vốn này. Một số đơn vị thi công còn cầm chừng, nhất là các dự án giao thông chờ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh; công tác giải phóng mặt bằng kéo dài và phối kết hợp giữa chủ đầu tư với sở ngành, địa phương chưa kịp thời…