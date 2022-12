Bình Phước quyết định không xây cầu Mã Đà

Ngày 10.12, thông tin từ HĐND tỉnh Bình Phước cho biết đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) và cảng Cái Mép, Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) trong kỳ họp thứ 8 vừa qua.

Theo đó, chiều dài tuyến ĐT.753 sẽ được điều chỉnh rút ngắn xuống còn 13 km. Điểm đầu từ ngã 4 Sóc Miên, điểm cuối giao với đường Đồng Phú - Bình Dương và không xây cầu Mã Đà, thay vào đó là xây dựng mới cầu Rạt Nhỏ; mở rộng cầu Cứ và cầu Rạt Lớn. Nguồn vốn điều chỉnh giảm từ 655 tỉ đồng xuống còn 480 tỉ đồng.

Lý do điều chỉnh là do “Dự án vướng mắc việc xây dựng cầu Mã Đà do tỉnh Đồng Nai không thống nhất nên phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó giảm tổng mức đầu tư, quy mô đầu tư (giảm chiều dài đoạn đi vào cầu Mã Đà và không làm cầu Mã Đà), điều chỉnh tên dự án cho phù hợp với thực tế”.

Trước đó, tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 10.12.2020 và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 2.7.2021 của HĐND tỉnh Bình Phước quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.753 với chiều dài tuyến khoảng 29 km và xây cầu Mã Đà kết nối với Sân bay Long Thành và Cảng Cái Mép.

Tại cuộc buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước vào tháng 3.2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ GTVT chủ trì, làm việc với các bộ, ngành, địa phương liên quan để thống nhất phương án đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà.





Trong khi đó, đánh giá, xem xét phương án kết nối Bình Phước với Đồng Nai. Bộ GTVT cho rằng phương án kết nối trực tiếp với cầu Mã Đà qua vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Đồng Nai là khó khả thi. Nếu đầu tư xây dựng phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, ngoài ra còn phải có sự đồng thuận của các chuyên gia về môi trường, đa dạng sinh học, các nhà khoa học và người dân.

Mặt khác, nếu làm đường đi qua cầu Mã Đà thì khả năng bị UNESCO rút danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới là rất cao.

Từ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý, trình tự thủ tục để triển khai dự án theo phương án trên, Bộ GTVT đã nghiên cứu bổ sung phương án kết nối Bình Phước với đường vành đai 4 - TP.HCM, không qua cầu Mã Đà và lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Phước chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai nghiên cứu, chuẩn bị phương án kết nối Bình Phước với đường vành đai 4 - TP.HCM (không qua cầu Mã Đà).