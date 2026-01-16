Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Binh sĩ châu Âu đổ bộ Greenland, Mỹ tuyên bố không ảnh hưởng quyết định

Vi Trân
Vi Trân
16/01/2026 10:54 GMT+7

Binh sĩ các nước châu Âu đã xuất hiện tại Greenland nhằm chia sẻ cam kết phòng thủ tập thể nhưng Mỹ nói việc đó không thay đổi mục tiêu sở hữu hòn đảo.

AFP đưa tin 2 máy bay vận tải chở binh sĩ Đan Mạch đã hạ cánh xuống Greenland trong ngày 14.1. Các nước châu Âu gồm Anh, Đức, Hà Lan, Na Uy, Pháp, Phần Lan và Thụy Điển thông báo đang đưa lực lượng đến vùng lãnh thổ của Đan Mạch để tham gia sứ mệnh trinh sát tại thủ phủ Nuuk, trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung giữa Đan Mạch và NATO.

Binh sĩ châu Âu đổ bộ Greenland, Mỹ tuyên bố không đổi ý - Ảnh 1.

Máy bay của Không quân Hoàng gia Đan Mạch và binh sĩ tại sân bay Nuuk, Greenland hôm 14.1

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nhóm binh sĩ đầu tiên đã đến nơi và sẽ được tăng cường với các lực lượng trên bộ, không và biển trong vài ngày tới.

Bộ Quốc phòng Đức cho hay việc triển khai nhiệm vụ trinh sát của nhiều thành viên NATO nhằm khám phá những lựa chọn để đảm bảo an ninh trước các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc tại Bắc cực.

Đợt triển khai còn mang mục đích thể hiện sự ủng hộ chính trị dành cho Đan Mạch và Greenland, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn sở hữu hòn đảo nhằm đảm bảo lợi ích an ninh của Mỹ.

Binh sĩ châu Âu đổ bộ Greenland, Mỹ tuyên bố không đổi ý - Ảnh 2.

Tàu tuần tra P572 HDMS Lauge Koch của Đan Mạch di chuyển gần cảng Nuuk ngày 15.1

ẢNH: REUTERS

Các lãnh đạo ngoại giao Đan Mạch và Greenland đã gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Washington D.C hôm 14.1 nhằm giải quyết căng thẳng. Phát biểu khi rời khỏi Nhà Trắng, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen thừa nhận vẫn chưa thay đổi được ý định của ông Trump nhưng nhấn mạnh việc Mỹ tiếp quản Greenland là điều không cần thiết. Ông Trump sau đó tiếp tục lặp lại ý định sở hữu Greenland và khẳng định Đan Mạch chưa đủ tin cậy để bảo vệ hòn đảo.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 15.1 nói rằng việc triển khai binh sĩ của châu Âu tại Greenland sẽ không ảnh hưởng đến quyết định và mục tiêu của Tổng thống Trump. "Tôi không nghĩ là binh sĩ tại châu Âu tác động đến quá trình ra quyết định của tổng thống, cũng như mục tiêu mua lại Greenland", bà Leavitt nói.

4 nước NATO tuyên bố sẽ đưa quân đến Greenland, Nga phản ứng

Trong khi đó, Nga chỉ trích việc NATO coi Moscow và Bắc Kinh là mối đe dọa đối với Greenland là điều bịa đặt nhằm gây hoang mang, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang đối đầu trong khu vực, theo Reuters. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo hành động phớt lờ lợi ích của Nga tại Bắc cực chắc chắn sẽ bị đáp trả.

Còn Trung Quốc trước đó khẳng định các hoạt động của nước này tại Bắc cực hoàn toàn tuân thủ luật quốc tế, đồng thời kêu gọi Mỹ không nên theo đuổi lợi ích riêng bằng cách dùng nước khác làm cái cớ.

Tin liên quan

Tương lai Greenland bất định sau cuộc gặp tại Nhà Trắng

Tương lai Greenland bất định sau cuộc gặp tại Nhà Trắng

Cuộc họp cấp cao tại Nhà Trắng đã không đạt được bước đột phá nào để hóa giải bế tắc giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính phủ Đan Mạch về Greenland.

4 nước NATO tuyên bố sẽ đưa quân đến Greenland, Nga phản ứng

Thêm nhiều diễn biến mới về tình hình Greenland

Khám phá thêm chủ đề

greenland Đan Mạch Trump Mỹ Nhà Trắng châu Âu NATO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận