Binh sĩ châu Âu đổ bộ Greenland, Mỹ tuyên bố không ảnh hưởng quyết định

AFP đưa tin 2 máy bay vận tải chở binh sĩ Đan Mạch đã hạ cánh xuống Greenland trong ngày 14.1. Các nước châu Âu gồm Anh, Đức, Hà Lan, Na Uy, Pháp, Phần Lan và Thụy Điển thông báo đang đưa lực lượng đến vùng lãnh thổ của Đan Mạch để tham gia sứ mệnh trinh sát tại thủ phủ Nuuk, trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung giữa Đan Mạch và NATO.

Máy bay của Không quân Hoàng gia Đan Mạch và binh sĩ tại sân bay Nuuk, Greenland hôm 14.1 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nhóm binh sĩ đầu tiên đã đến nơi và sẽ được tăng cường với các lực lượng trên bộ, không và biển trong vài ngày tới.

Bộ Quốc phòng Đức cho hay việc triển khai nhiệm vụ trinh sát của nhiều thành viên NATO nhằm khám phá những lựa chọn để đảm bảo an ninh trước các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc tại Bắc cực.

Đợt triển khai còn mang mục đích thể hiện sự ủng hộ chính trị dành cho Đan Mạch và Greenland, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn sở hữu hòn đảo nhằm đảm bảo lợi ích an ninh của Mỹ.

Tàu tuần tra P572 HDMS Lauge Koch của Đan Mạch di chuyển gần cảng Nuuk ngày 15.1 ẢNH: REUTERS

Các lãnh đạo ngoại giao Đan Mạch và Greenland đã gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Washington D.C hôm 14.1 nhằm giải quyết căng thẳng. Phát biểu khi rời khỏi Nhà Trắng, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen thừa nhận vẫn chưa thay đổi được ý định của ông Trump nhưng nhấn mạnh việc Mỹ tiếp quản Greenland là điều không cần thiết. Ông Trump sau đó tiếp tục lặp lại ý định sở hữu Greenland và khẳng định Đan Mạch chưa đủ tin cậy để bảo vệ hòn đảo.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 15.1 nói rằng việc triển khai binh sĩ của châu Âu tại Greenland sẽ không ảnh hưởng đến quyết định và mục tiêu của Tổng thống Trump. "Tôi không nghĩ là binh sĩ tại châu Âu tác động đến quá trình ra quyết định của tổng thống, cũng như mục tiêu mua lại Greenland", bà Leavitt nói.



Trong khi đó, Nga chỉ trích việc NATO coi Moscow và Bắc Kinh là mối đe dọa đối với Greenland là điều bịa đặt nhằm gây hoang mang, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang đối đầu trong khu vực, theo Reuters. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo hành động phớt lờ lợi ích của Nga tại Bắc cực chắc chắn sẽ bị đáp trả.

Còn Trung Quốc trước đó khẳng định các hoạt động của nước này tại Bắc cực hoàn toàn tuân thủ luật quốc tế, đồng thời kêu gọi Mỹ không nên theo đuổi lợi ích riêng bằng cách dùng nước khác làm cái cớ.