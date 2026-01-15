4 nước NATO tuyên bố sẽ đưa quân đến Greenland, Nga phản ứng

"Tình hình đang diễn ra ở vĩ độ cao là mối quan ngại nghiêm trọng đối với chúng tôi", Đại sứ quán Nga tại Bỉ, nơi đặt trụ sở của NATO, nhấn mạnh trong một tuyên bố được công bố vào cuối ngày 14.1, theo AFP.

NATO đang "tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở đó theo cái cớ sai lầm về mối đe dọa ngày càng tăng từ Moscow và Bắc Kinh", theo Đại sứ quán Nga. Cả NATO lẫn Nga đều tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực trong những năm gần đây, khi băng biển tan chảy mở ra khu vực này cho hoạt động vận chuyển và khai thác quốc tế.

Ông Trump khẳng định không từ bỏ tham vọng kiểm soát Greenland

Đại sứ quán Nga cho rằng các tranh cãi nội bộ trong NATO về Greenland đang khiến khả năng đạt được thỏa thuận trở nên "ngày càng khó lường".

Trước đó, Pháp, Thụy Điển, Đức và Na Uy hôm 14.1 tuyên bố sẽ triển khai quân nhân đến thủ phủ Nuuk của Greenland như một phần của nhiệm vụ trinh sát, ngay sau khi cuộc họp giữa các quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland tại Nhà Trắng vốn không thể ngăn cản tham vọng kiểm soát Greenland của Tổng thống Donald Trump.

Một chiếc máy bay C-130J của Không quân Hoàng gia Đan Mạch đậu trên đường băng tại sân bay quốc tế Nuuk ở thủ phủ Nuuk của Greenland vào ngày 15.1

Ảnh: AFP

Ông Trump lập luận rằng Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, rất quan trọng đối với an ninh của Mỹ và nếu Washington không kiểm soát hòn đảo này thì "Trung Quốc hoặc Nga sẽ làm điều đó".

Bộ Quốc phòng Đức hôm nay 15.1 cho hay phái bộ trinh sát của một số nước thành viên NATO ở châu Âu đến Greenland nhằm "khám phá các lựa chọn để đảm bảo an ninh trước các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực".

Bộ Quốc phòng Đức cho biết thêm nhóm quân nhân nước này gồm 13 người nhằm giúp "khám phá các điều kiện khung cho những đóng góp quân sự có thể có để hỗ trợ Đan Mạch đảm bảo an ninh trong khu vực".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc.



Ông Pistorius nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với các đối tác Mỹ trong NATO về hoạt động trinh sát ở Greenland dưới sự lãnh đạo của Đan Mạch là rất quan trọng đối với Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm nay cho hay Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi sát sao các cuộc tranh luận giữa Mỹ và Đan Mạch về Greenland và không muốn thấy căng thẳng leo thang trong khu vực đó, theo Reuters. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là thành viên của NATO.