Thêm nhiều diễn biến mới về tình hình Greenland

Phát biểu tại Phòng Bầu dục sau cuộc họp giữa quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland ngày 14.1, ông Trump nhấn mạnh Greenland có ý nghĩa then chốt không chỉ với Mỹ mà cả an ninh của Đan Mạch. "Vấn đề là Đan Mạch không thể làm gì nếu Nga hoặc Trung Quốc muốn kiểm soát Greenland, còn chúng ta thì có thể", ông nói, đồng thời dẫn ví dụ các động thái gần đây của Mỹ ở Venezuela.

Hình ảnh các tòa nhà tại Nuuk, Greenland ngày 14.1.2026 ẢNH: REUTERS

Những tuyên bố này cho thấy bất đồng căn bản vẫn tồn tại giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland về tương lai chính trị của hòn đảo này, bất chấp các nỗ lực đối thoại ngoại giao, theo Reuters.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen thừa nhận các cuộc trao đổi với phía Mỹ không thu hẹp được khác biệt, trong bối cảnh ông Trump tiếp tục theo đuổi ý tưởng "kiểm soát" Greenland. Ông Rasmussen khẳng định việc Mỹ tiếp quản vùng lãnh thổ tự trị này là "hoàn toàn không cần thiết" và không mang lại lợi ích cho Đan Mạch.

Ông Rasmussen nhấn mạnh nước này "không thể thay đổi lập trường của Mỹ, nhưng cũng đã nói rất rõ rằng điều đó không có lợi cho Đan Mạch", đồng thời kêu gọi Washington tham gia một khuôn khổ hợp tác "tôn trọng lẫn nhau" liên quan Greenland.

Trước đó, ông Trump tái khẳng định trên mạng xã hội rằng việc Greenland "rơi vào tay bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Mỹ" là "không thể chấp nhận được", cho rằng NATO nên đóng vai trò dẫn dắt để hòn đảo này nằm dưới sự kiểm soát của Washington. Theo ông, điều đó sẽ giúp liên minh "mạnh mẽ và hiệu quả hơn", đồng thời phục vụ hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đang đề xuất xây dựng.

Các chuyên gia ước tính việc tiếp quản Greenland có thể khiến Mỹ phải chi tới 700 tỉ USD, song nhiều quan chức châu Âu hạ thấp khả năng Washington sử dụng biện pháp quân sự trực tiếp để kiểm soát hòn đảo, theo The Guardian.

Châu Âu thể hiện sự đoàn kết

Để thể hiện sự ủng hộ từ châu Âu, Pháp, Đức và Na Uy tuyên bố sẵn sàng đóng góp binh sĩ cho lực lượng đa quốc gia do Đan Mạch dẫn đầu. Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết động thái này sẽ dẫn tới sự gia tăng hiện diện quân sự ở và quanh Greenland, bao gồm tàu chiến, máy bay và lực lượng bộ binh từ các đồng minh NATO.

Sau các cuộc trao đổi, 3 bên nhất trí thành lập một nhóm công tác nhằm tìm cách xử lý bất đồng, trong bối cảnh ông Trump vẫn công khai kêu gọi Mỹ tiếp quản hòn đảo. Theo Ngoại trưởng Rasmussen, nhóm này cần tập trung giải quyết các quan ngại an ninh của Mỹ nhưng phải tôn trọng "lằn ranh đỏ" của Đan Mạch.

Trong diễn biến liên quan, ngày 15.1, Thụy Điển thông báo đã điều một số binh sĩ tới Greenland theo đề nghị của Đan Mạch. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết lực lượng này sẽ phối hợp với binh sĩ các nước đồng minh để chuẩn bị cho cuộc tập trận sắp tới mang tên Chiến dịch Arctic Endurance, trong bối cảnh Đan Mạch tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự do căng thẳng an ninh gia tăng quanh Greenland.

Trong khi đó, Pháp đang chuẩn bị mở lãnh sự quán tại Greenland vào tháng tới, coi đây là một "tín hiệu chính trị" nhằm khẳng định mong muốn của vùng lãnh thổ này tiếp tục gắn bó với Đan Mạch và Liên minh châu Âu (EU), theo Al Jazeera.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết trên Đài RTL ngày 14.1 rằng lãnh sự quán Pháp tại Greenland dự kiến khai trương ngày 6.2. Theo ông, động thái này phản ánh chủ trương tăng cường hiện diện của Pháp tại Greenland, không chỉ về mặt ngoại giao mà cả trong lĩnh vực khoa học.

Ngoại trưởng Pháp khẳng định lập trường rõ ràng của Paris về tương lai Greenland, trong bối cảnh xuất hiện những tuyên bố gây tranh cãi từ phía Mỹ. "Greenland không muốn bị sở hữu, cai trị hay sáp nhập vào Mỹ. Greenland đã lựa chọn Đan Mạch, NATO và EU", ông nói.