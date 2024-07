Bình Thuận: Diễn biến mới về sai phạm dự án đường Lê Duẩn, đấu thầu thiết bị...

Chiều 23.7, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo định kỳ giữa năm, cung cấp nhiều vấn đề nóng mà báo chí quan tâm; trong đó có sai phạm của UBND TP.Phan Thiết trong công tác bố trí tái định cư tại dự án đường Lê Duẩn, vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận...

Sai phạm dự án đường Lê Duẩn: Chờ giám định lại thiệt hại

Cụ thể, PV Báo Thanh Niên đề nghị cho biết tiến độ điều tra, xử lý vụ án sai phạm liên quan đến công tác đền bù, tái định cư của UBND TP.Phan Thiết. Vì sao, đến nay chưa khởi tố bị can, dù vụ án "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án hình sự từ ngày 20.12.2021.

Một góc đường Lê Duẩn, TP.Phan Thiết Q.H

Theo đại diện Công an tỉnh Bình Thuận, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã thực hiện 3 lần trưng cầu giám định thiệt hại 16 lô đất ở (giao sai quy định pháp luật). Trong đó, 2 lần trưng cầu giám định tại Sở TN-MT Bình Thuận và 1 lần trưng cầu giám định viên thuộc Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất thuộc Bộ TN-MT. Hiện nay cả 3 lần trưng cầu đều đã có kết quả giám định.

Tuy nhiên, mới nhất là ngày 19.6.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện trưng cầu giám định Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất (bổ sung) để có cơ sở ra quyết định khởi tố hay không khởi tố bị can liên quan vụ án này.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào năm 2019, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã phát hiện nhiều sai phạm của của UBND TP. Phan Thiết; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP. Phan Thiết; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Phan Thiết và các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án đường Lê Duẩn. Vụ việc sau đó được thanh tra chuyển toàn bộ hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận để xem xét, xử lý theo quy định.

Sở Tài chính trả lời về sai phạm tại BVĐK và CDC Bình Thuận

Liên quan vụ việc có dấu hiệu "Vi phạm các quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, đại diện Sở Tài chính Bình Thuận cũng đã trả lời báo chí.

Cụ thể, ngày 30.6.2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định thành lập hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh để định giá tài sản các hợp đồng theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận.

Theo đại diện Sở Tài chính, hội đồng đã tổ chức 7 phiên họp, khảo sát 8 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế tại TP.HCM. Trong số 98 mặt hàng mà hội đồng đã khảo sát, chỉ có 1 mặt hàng (que đè lưỡi) đang kinh doanh; 97 mặt hàng còn lại thì không còn kinh doanh.

Trong 3 lần gửi thư mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá, chỉ có 1 đơn vị tư vấn chào giá, nhưng lại không xác định được giá của tất cả các mặt hàng trong danh mục tài sản định giá. Do vậy, không thể xác định được giá các mặt hàng (đã trúng thầu) trong thời điểm hiện nay.

PV Thanh Niên đặt câu hỏi tại buổi họp báo, chiều 23.7 DT

Ngoài ra, hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã điều chỉnh lại thời điểm định giá là tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (giai đoạn 2020- 2021). Do đó, việc định giá các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế, kit xét nghiệm... phải thực hiện lại từ đầu và phải tổ chức đấu thầu theo quy định của luật Đấu thầu năm 2023 (trước đây việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá tài sản thuộc trường hợp lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8.4.2019 Thủ tướng Chính phủ).

Cũng theo Sở Tài chính Bình Thuận, trên cơ sở kết quả cuộc họp (phiên thứ 7), hội đồng định giá đã có công văn (ngày 14.6.2024) đề nghị CQĐT thay đổi lại yêu cầu định giá (thay đổi thời điểm định giá). Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận chưa có văn bản trả lời.

Trước đó, cơ quan chức năng của Bình Thuận đã chuyển Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận điều tra dấu hiệu sai phạm trong đấu thầu (liên quan kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất) tại BVĐK và CDC Bình Thuận. Lãnh đạo 2 đơn vị này trước đó đã bị kỷ luật cảnh cáo do có sai phạm trong đấu thầu.

Vẫn chưa xử lý xong sai phạm tại các dự án nhà máy điện

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên xung quanh việc khắc phục và xử lý trách nhiệm về các sai phạm mà Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã nêu trong kết luận thanh tra ở các dự án điện (gió, mặt trời); đại diện Sở Công thương Bình Thuận cho biết "Vẫn đang thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh để khắc phục các sai phạm từ các dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời mà TTCP đã nêu".

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng ban hành kế hoạch về việc thực hiện các kiến nghị của TTCP (Kết luận thanh tra số 1027). Mục đích của kế hoạch nhằm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Đồng thời, triển khai các biện pháp khắc phục khuyết điểm, vi phạm mà TTCP đã chỉ ra.



Bộ Công an đang tiếp tục điều tra các dự án tại Bình Thuận Trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh tiến độ điều tra đối với các dự án bị tố giác giao đất không qua đấu giá đất mà Bộ Công an đang thụ lý, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết cơ quan CSĐT của Bộ Công an đang thụ lý, giải quyết nguồn tin tố giác, tin báo về tội phạm (từ 3.5.2021) đối với 10 dự án đầu tư trên địa bàn. Cho đến nay, chỉ có 1 vụ án xảy ra ở dự án Tân Việt Phát đã có kết luận và được đưa ra xét xử; 1 vụ án khác Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam một số bị can (xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết của Tập đoàn Rạng Đông). Còn lại 8 dự án khác thì Cơ quan CSĐT của Bộ Công an vẫn đang làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận để xem xét, nhưng chưa có kết luận. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết thêm, vừa qua, tỉnh đã đăng ký làm việc với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để kiến nghị sớm có kết luận; trong trường hợp việc triển khai thực hiện dự án không vi phạm pháp luật hình sự thì thông báo cho UBND tỉnh biết để có căn cứ chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.