Bitcoin thủng đáy 70.000 USD, thổi bay hơn 1 tỉ USD của nhà đầu tư

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay liên tục giảm mạnh. Lúc 10 giờ 15 ngày 13.11 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mức 69.553 USD, giảm 5,54% trong vòng 24 giờ. Như vậy, trong vòng 7 ngày, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã giảm 8,5%, từ mốc 75.680 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm 3,93% so với hôm qua, hiện còn 2.350 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 4,91% trong vòng 24 giờ, đang giao dịch quanh mốc 1.951 USD.

1,2 tỉ USD bị thổi bay

Cả thị trường tiền mã hóa đang chìm trong sắc đỏ. Token BNB của Binance mất 6,03% giá trị so với hôm qua khi có giá 637 USD. XRP đang được bán với giá 1,01 USD, giảm 3,3%. Các token khác như Solana, Zcash, Dogecoin lần lượt giảm 4,86%, 5,19% và 4,59%.

Bitcoin thủng đáy vào sáng 13.11, khiến cả thị trường tiền số chìm trong sắc đỏ ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy cú sập Bitcoin đã thổi bay 1,23 tỉ USD của nhà đầu tư trên thị trường phái sinh. Trong vòng 24 giờ, đã có 150.873 nhà đầu tư bị thanh lý tài sản. Lệnh thanh lý lớn nhất trị giá 31,09 triệu USD, thuộc về người chơi đặt cược vào Bitcoin.

Việc thanh lý thường xảy ra khi thị trường có biến động mạnh. Các sàn giao dịch tiền số thường cho phép người dùng "vay" một khoản nhiều hơn số tiền thực tế họ đang nắm giữ để có thể thực hiện các giao dịch "đòn bẩy" nhằm kiếm lời. Khi thị trường điều chỉnh giá, nhà giao dịch bị mất một phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ ban đầu, khiến họ không đáp ứng các yêu cầu để duy trì, sàn sẽ đóng vị thế, dẫn đến việc thanh lý.

Lý do Bitcoin lao dốc

Đáng chú ý, cũng vào thời gian này một năm trước, thị trường tiền mã hóa đã trải qua biến động mạnh khi Bitcoin liên tục thủng đáy 100.000 USD. Khi đó, hàng tỉ USD của nhà đầu tư trên thị trường cũng bị thanh lý. Khi đó, nguyên nhân khiến giá Bitcoin lao dốc được cho là do hoạt động bán tháo của các "cá voi" (địa chỉ ví có trên 1.000 BTC).

Lần này, nguyên nhân được xác nhận là do cú sốc từ Nvidia. Tỉ phú Jensen Huang đã buộc thôi chức CEO và chủ tịch Hội đồng quản trị tại Nvidia, khiến cổ phiếu công ty và cả thị trường lao dốc. Tâm lý ảm đạm lan rộng sang ngành tiền mã hóa vốn đang bấp bênh sau bầu cử giữa kỳ Mỹ.

Nhà kinh tế Mohamed El-Erian mô tả việc ông Huang từ chức là một "biến cố quan trọng, mức độ ảnh hưởng vượt xa quy mô của Nvidia". CoinTelegraph dẫn lời El-Erian, cho rằng: "Tình hình sẽ tiếp tục được chú ý, không chỉ vì Nvidia đối mặt rủi ro mất đi nhà sáng lập có tầm ảnh hưởng, mà còn bởi các cuộc điều tra từ cơ quan chức năng đang diễn ra".

Tuần này, các nhà phân tích cũng đang hồi hộp theo dõi báo cáo liên quan đến chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ. Trước đó, Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 cao hơn dự kiến, khiến thị trường dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất .

Đánh giá các yếu tố gây biến động kinh tế vĩ mô ngắn hạn ngoài Nvidia, Keith Alan, đồng sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử Material Indicators, nói: "Về cơ bản, một báo cáo PPI khả quan làm giảm khả năng tăng lãi suất vào tháng 12". Ông nói, nếu PPI phù hợp với kỳ vọng của thị trường, giá Bitcoin có thể biến động giữa các vùng thanh khoản sổ lệnh của các sàn giao dịch.