Lý do Bitcoin lao dốc sau bầu cử giữa kỳ Mỹ?

Dữ liệu từ CoinMarketCap và Tradingview cho thấy thị trường tiền mã hóa liên tục biến động mạnh trong 7 ngày qua. Theo Reuters, cuối ngày 8.11, giá Bitcoin đã giảm hơn 2% xuống còn 73.708 USD, mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới cũng giảm khoảng 5%, xuống còn 2.223 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 8.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm xuống còn 2.500 tỉ USD, giảm 1,41% trong vòng 24 giờ. Chỉ số Crypto Fear and Greed (tham lam và sợ hãi) giảm xuống còn 28 điểm, mức sợ hãi.

Theo Reuters, giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa lao dốc sau vụ hack lịch sử 6,3 tỉ USD nhắm vào Binance và kết quả từ cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ.

Cơn sốt tiền số tại Mỹ đột ngột chấm dứt

Theo Bloomberg, chuỗi thành công của tiền mã hóa tại Mỹ đã đột ngột chấm dứt sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Chiến thắng vang dội của đảng Dân chủ khiến ngành công nghiệp tiền mã hóa có thể phải đối mặt nhiều quy định chặt chẽ hơn.

Chỉ số tham lam và sợ hãi trước tranh vẽ Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong hai năm, ngành công nghiệp tiền mã hóa đã được hưởng nhiều lợi ích lớn khi có một tổng thống Mỹ coi tài sản số là ưu tiên quốc gia. Các cơ quan quản lý mở đường cho việc áp dụng rộng rãi và Quốc hội Mỹ có thiện cảm với chương trình nghị sự của ngành.

Giờ đây, thị trường đối mặt với nhiều thách thức hơn. Chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ khiến việc thông qua luật trở nên khó khăn hơn. "Nhiều nhân vật quan trọng trong giới tiền mã hóa đã liên kết với gia đình Trump", Austin Campbell, Giáo sư thỉnh giảng tại Trường Kinh doanh NYU Stern, nói với Bloomberg.

Luật về stablecoin liên bang Mỹ sẽ cần luật mới để bãi bỏ, trong khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) tiếp tục phát triển các quy tắc có thể đưa tài sản kỹ thuật số hội nhập sâu hơn vào các thị trường tài chính truyền thống.

"Thị trường có thể sẽ biến động mạnh hơn khi các nhà đầu tư xem xét kết quả bầu cử và những tác động tiềm tàng của các chính sách", Jordan Watson, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Tandem Investment Advisors, nói với CNBC. Watson cho rằng lợi nhuận từ thị trường sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ không nên được coi là "tín hiệu an toàn".

Lịch sử của Bitcoin với những chu kỳ bùng nổ và suy thoái mạnh mẽ dưới các chính quyền của cả hai đảng khiến mọi nỗ lực quy kết triển vọng giá cho Mỹ trở nên phức tạp. Giá Bitcoin vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao nhất lịch sử, bất chấp những động thái nới lỏng quy định và sự ủng hộ chính trị của chính quyền ông Trump đối với ngành công nghiệp tài sản mã hóa.

Vụ tấn công mạng Binance gần đây làm nổi bật một thách thức khác: bảo mật. Sàn giao dịch lớn nhất thế giới đã chịu tổn thất 6,3 tỉ USD, sau đó một số sàn giao dịch nhỏ khác cũng bị tấn công.

Nhìn chung, triển vọng của thị trường tiền mã hóa không còn phụ thuộc đơn thuần vào chính sách của chính quyền ông Trump. Tài sản kỹ thuật số hiện nay bao gồm các quỹ đầu tư, thanh toán bằng stablecoin và cơ sở hạ tầng tài chính liên quan đến các tổ chức có lợi ích tồn tại lâu dài hơn bất kỳ nhiệm kỳ tổng thống nào.