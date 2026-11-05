Binance công bố chi tiết vụ hack 6,3 tỉ USD

Binance cho biết hacker đã sử dụng một cuộc phỏng vấn xin việc giả và phần mềm được giấu trong quảng cáo để xâm nhập vào máy tính của hai kỹ sư phần mềm trước khi sử dụng máy tính của người thứ ba để đánh cắp số tiền mã hóa trị giá 6,3 tỉ USD, trong vụ trộm lịch sử.

Reuters nói đây có thể là vụ trộm lớn nhất từ trước đến nay của ngành tài chính. Binance đã mô tả chi tiết một chiến dịch tấn công nhiều giai đoạn bắt đầu từ tháng 6 và khai thác nhiều điểm yếu trong hệ thống bảo mật, đỉnh điểm là vụ trộm hôm 29.10.

Ngay cả khi Binance vội vàng khóa hệ thống và đóng băng các giao dịch rút tiền sau khi phát hiện cuộc tấn công. Gần 4 giờ sau, tin tặc vẫn tiếp tục hành vi trộm cắp, Binance cho biết.

Binance mất 6,3 tỉ USD: Vụ hack lớn nhất lịch sử tiền mã hóa diễn ra thế nào?

Reuters cho biết Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã cáo buộc một nhóm tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, Triều Tiên đã lên tiếng bác bỏ. Binance cho biết họ đang hoàn trả lại tiền cho tất cả khách hàng bị ảnh hưởng.

5 tháng chuẩn bị cho vụ hack

Binance cho biết vụ tấn công bắt đầu vào tháng 6 khi một nhân viên trong nhóm phát triển ví tải xuống một công cụ từ internet. Công cụ này đã được tin tặc chỉnh sửa. Sàn giao dịch đã phát hiện sự việc, thay thiết bị và thay đổi thông tin đăng nhập. Tuy nhiên, vai trò của nhân viên và những người khác trong nhóm đã bị lộ.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết phần mềm độc hại đã được đưa vào một quảng cáo để xuất hiện ở vị trí cao hơn so với phiên bản thật.

Đến tháng 9, kỹ sư phần mềm thứ hai đang tìm việc đã tải xuống một "kho mã độc" vào máy tính của mình sau khi phỏng vấn trực tuyến với CEO một công ty giả mạo.

Ngày 20.10, hacker thông qua laptop bị xâm nhập và công cụ AI nội bộ của Binance để giành quyền kiểm soát hệ thống. Chín ngày sau, kẻ gian dùng máy tính của lập trình viên thứ hai kèm thông tin đăng nhập đánh cắp được từ lập trình viên thứ nhất để kích hoạt một đoạn mã độc, tiến hành cuộc tấn công.

Chỉ một số nhỏ lập trình viên được quyền truy cập trực tiếp vào các ví lưu trữ hoặc thực hiện giao dịch tiền mã hóa. Hacker đã tìm được những mắt xích trọng yếu để tấn công.

Tiền được rút trong vài phút

Theo báo cáo của Binance, vụ tấn công diễn ra chớp nhoáng vào ngày 29.10. Ban đầu, 233,46 triệu XRP từ năm ví nóng của Binance (ví có kết nối internet) bị rút và chuyển đến một địa chỉ ví của hacker. Mọi thứ diễn ra trong vòng 4 phút, trước khi chúng rút thêm các loại tiền mã hóa khác, trong đó có cả Bitcoin, Ethereum.

Logo sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới - Binance ẢNH: Chụp màn hình

Binance cho biết họ đã nhận được cảnh báo nội bộ về các giao dịch chuyển tiền lớn và bắt đầu điều tra. Họ đã tiến hành tạm ngừng rút tiền, đóng băng các token bị ảnh hưởng và thu hồi các quyền truy cập trái phép. Hiện tại, có khoảng 2,85 tỉ USD tài sản được đóng băng. Tuy nhiên, chỉ tạm dừng rút tiền vẫn không đủ để ngăn tin tặc tẩu tán tài sản.

Kẻ tấn công đã sử dụng 50 giao dịch ký để thao túng tài khoản, trong khi Binance phải xây dựng các quy trình mới để thu hồi quyền ủy quyền, làm chậm quá trình phản hồi.

Giao dịch chuyển tiền trái phép cuối cùng diễn ra lúc 6 giờ 56 ngày 30.10 (giờ Việt Nam), gần bốn tiếng sau khi cuộc tấn công bắt đầu. Binance cho biết, sau vụ tấn công, sàn đã tăng cường đầu tư vào công nghệ AI và hợp tác nghiên cứu an ninh với những công ty AI hàng đầu.